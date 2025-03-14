Подарила Трампу 5 внуков, а сейчас встречается с миллиардером: как выглядит бывшая невестка президента США

47-летняя Ванесса Трамп закрутила роман со знаменитым гольфистом

Президент США Дональд Трамп известен не только своими скандальными политическими заявлениями, но и большой семьей. Ранее мы писали о его второй жене Марле Мейплз, а теперь расскажем о бывшей невестке Ванессе Трамп.

Сейчас женщине 47 лет и недавно она закрутила роман с одним из самых богатых в мире спортсменов. "Телеграф" рассказывает, что известно о Ванессе и как она выглядит.

Ванесса Трамп — что о ней известно

Ванесса родилась 18 грудня 1977 года в Нью-Йорке, имеет датские корни. Училась в частной школе Дуайт, изучала психологию. Ее покойный отчим Чарльз Хейдон был известным адвокатом, к которому обращалась даже Мэрилин Монро.

Ванесса Трамп в юности. Фото: Getty Images

Подростком работала моделью, а в 2003 году вместе с сестрой Вероникой открыла ночной клуб под названием Sessa. В 2003 году Ванесса сыграла в фильме "Любовь по правилам и без". Также некоторое время занималась дизайном сумок под брендом La Poshett.

Ванесса с сетрой Вероникой. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Брак с сыном Дональда Трампа

С 1998 по 2001 год Ванесса встречалась с саудовским принцем Халидом бин Бандаром бин Султаном Аль-Саудом. Их роман завершился после событий 11 сентября, когда мужчина покинул США вслед за своим отцом, саудовским послом, подозреваемым в возможных связях с Аль-Каидой.

В 2005 году Ванесса вышла замуж за старшего сына нынешнего президента США Дональда Трампа-младшего. В этом браке появилось 5 детей: дочери Кай Мэдисон (2007) и Хлоя София (2014), а также сыновья — Дональд Джон III (2009), Тристан Милош (2011) и Спенсер Фредерик (2012).

Ванесса и Дональд Трамп-младший обручились в 2004 году. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Дональд Трамп со внуками от Ванессы. Фото: instagram.com/officialvanessatrump

15 марта 2018 года стало известно, что Ванесса подала на развод. В июле того же года супруги урегулировали вопрос опеки над детьми, а к концу 2018 года бракоразводный процесс был завершен.

Фото: Getty Images

Роман с Тайгером Вудсом

Отношения с гольфистом, с состоянием в 1,3 міллиарда долларов, завязались в ноябре 2024 года. Пара проживает всего в 20 минутах друг от друга в элитном районе Палм-Бич на юге Флориды. Долгое время Ванесса и Тайгер были друзьями, но со временем между ними вспыхнули чувства. Об этом пишет The New York Post.

Ванесса Трамп и Тайгер Вудс. Фото: Getty Images

Ранее мы писали о личной жизни "самогонщика" Дмитрия Медведева. "Телеграф" рассказывал, как выглядит его жена Светлана Медведева.