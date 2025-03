Резала себя и хотела покончить с собой: как выглядит единственная 26-летняя дочь поп-легенды Майкла Джексона

Ее крестной была Элизабет Тейлор, а в 2018 году девушка сама дебютировала в кино

Король поп-музыки ушел из жизни 15 лет назад, оставив после себя наследие не только в музыкальной культуре. Майкл Джексон был многодетным отцом и воспитывал троих детей. Двум сыновьям покойного исполнителя, Джозефу и Майклу-младшему, сейчас по 28 и 23 лет соответственно, а единственной дочери — 26. Девушку назвали на честь столицы Франции — Пэрис (Paris).

Когда Майкл Джексон скончался, его дочери было всего 11 лет. До этого даже СМИ не знали, как выглядят дети музыканта, который умер в 50 лет от передозировки лекарств. Дети артиста появлялись на публике всегда в масках, чтобы скрыть лица от посторонних.

"Мы и не знали, кто он и насколько знаменит. Он был всем нашим миром, а мы — его. Для нас он был просто папа, папочка", — впервые рассказала Пэрис в 2017 году жв интервью Rolling Stone.

Майкл Джексон с детьми в масках. Фото: Getty Images

Сестра певца Джанет Джексон и маленькая Пэрис во время публичной панихиды по Майклу Джексону. Фото: Getty Images

Пэрис родилась 3 апреля 1998 года в браке Джексона и медсестры Дебби Роу, которая после развода отказалась от воспитания дочери. Вместе с братьями девочка росла на знаменитом ранчо Неверленд. Ее крестными родителями стали звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин и актриса Элизабет Тейлор (умерла в 2011 году).

Старший сын Джозеф Джексон, мама певца Кэтрин Джексон, Майкл-младший, Пэрис и Джастин Бибер. Фото: Getty Images

Пэрис с родными братьями. Фото: Getty Images

В мае 2012 года журнал People назвал Пэрис самым красивым подростком в мире. В 2017 году дочь Джексона украсила обложки Rolling Stone, Teen Vogue, Australian Vogue, Harper’s Bazaar, Stellar, Luomo Vogue, Calvin Klein и ряда других популярных изданий.

Однажды девушка поделилась, что хотела покончить с собой. К этому привела попытка изнасилования Пэрис в 14 лет взрослым мужчиной и проблемы со сверстниками: "Меня попытался изнасиловать человек, который был намного старше меня. Я не хотела бы вдаваться в детали, но это был отвратительный опыт. Мне было очень тяжело. Я никому об этом не говорила". После неудачной попытки самоубийства и того, что девочка начала себя резать, дочь Майкла Джексона направили в терапевтическую школу. Ей удалось начать жизнь с чистого листа.

Чем сейчас занимается Пэрис Джексон

В 2018 году девушка дебютировала в полнометражном фильме режиссера Нэша Эдгертона "Опасный бизнес", в котором также сыграли Шарлиз Терон, Джоэл Эдгертон и Аманда Сайфред. Затем Пэрис снялась в сериалах "Крик" и "Американская история ужасов".

Кроме актерства 26-летняя девушка строит певческую карьеру. В 2018 году она представила свой первый сольный сингл Let Down и клип на композицию. В 2023 году молодая рок-звезда выпустила клип на песню hit your knees.

Личная жизнь Пэрис Джексон

Девушка долго встречалась с Честером Кастэллоу, но в октябре 2015 года они расстались. Год спустя она начала отношения с Майклом Снодди, но пара распалась в январе 2017-го. Позже ходили слухи о ее романе с британской моделью Карой Делевинь. С 2018 по 2020 год Пэрис встречалась с музыкантом Гэбриэлом Гленном. Сейчас Пэрис находится в отношениях с музыкантом Джастином Лонгом. В конце 2024 года стало известно, что пара обручилась.

Пэрис со своим женихом Джастином. Фото: instagram.com/parisjackson

Как сейчас выглядит Пэрис Джексон. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

