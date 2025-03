Різала себе і хотіла покінчити з собою: як виглядає єдина 26-річна дочка поплегенди Майкла Джексона

Її хресною була Елізабет Тейлор, а 2018 року дівчина сама дебютувала в кіно

Король попмузики пішов із життя 15 років тому, залишивши після себе спадщину не лише у музичній культурі. Майкл Джексон був багатодітним батьком і виховував трьох дітей. Двом синам покійного виконавця, Джозефу та Майклу-молодшому, зараз по 28 і 23 роки відповідно, а єдиній дочці — 26. Дівчину назвали на честь столиці Франції — Періс (Paris).

Коли Майкл Джексон помер, його доньці було лише 11 років. До цього навіть ЗМІ не знали, як виглядають діти музиканта, який помер у 50 років від передозування ліків. Діти артиста з’являлися на публіці завжди в масках, щоби приховати обличчя від сторонніх.

"Ми й не знали, хто він і наскільки знаменитий. Він був усім нашим світом, а ми — його. Для нас він був просто тато, татко", — вперше розповіла Періс у 2017 році в інтерв’ю Rolling Stone.

Майкл Джексон з дітьми в масках. Фото: Getty Images

Сестра співака Джанет Джексон і маленька Періс під час публічної панахиди за Майклом Джексоном. Фото: Getty Images

Періс народилася 3 квітня 1998 року у шлюбі Джексона та медсестри Деббі Роу, яка після розлучення відмовилася від виховання дочки. Разом із братами дівчинка росла на знаменитому ранчо Неверленд. Її хрещеними батьками стали зірка фільму "Сам удома" Маколей Калкін та актриса Елізабет Тейлор (померла у 2011 році).

Старший син Джозеф Джексон, мама співака Кетрін Джексон, Майкл-молодший, Періс та Джастін Бібер. Фото: Getty Images

Періс з рідними братами. Фото: Getty Images

У травні 2012 року журнал People назвав Періс найкрасивішим підлітком у світі. У 2017 році дочка Джексона прикрасила обкладинки Rolling Stone, Teen Vogue, Australian Vogue, Harper’s Bazaar, Stellar, Luomo Vogue, Calvin Klein та інших популярних видань.

Якось дівчина поділилася, що хотіла накласти на себе руки. До цього призвела спроба зґвалтування Періс у 14 років дорослим чоловіком і проблеми з однолітками: "Мене спробувала зґвалтувати людина, яка була набагато старша за мене. Я не хотіла б вдаватися у деталі, але це був огидний досвід. Мені було дуже важко. Я нікому про це не говорила". Після невдалої спроби самогубства та того, що дівчинка почала себе різати, доньку Майкла Джексона направили до терапевтичної школи. Їй вдалося розпочати життя із чистого аркуша.

Чим зараз займається Періс Джексон

У 2018 році дівчина дебютувала у повнометражному фільмі режисера Неша Едгертона "Небезпечний бізнес", у якому також зіграли Шарліз Терон, Джоел Еджертон та Аманда Сайфред. Потім Періс знялася в серіалах "Крик" та "Американська історія жахів".

Окрім акторства 26-річна дівчина будує співочу кар’єру. У 2018 році вона представила свій перший сольний сингл Let Down та кліп на композицію. 2023 року молода рок-зірка випустила кліп на пісню hit your knees.

Особисте життя Періс Джексон

Дівчина довго зустрічалася з Честером Кастеллоу, але у жовтні 2015 року вони розсталися. Через рік вона почала стосунки з Майклом Снодді, але пара розпалася в січні 2017-го. Пізніше ходили чутки про її роман із британською моделлю Карою Делевінь. З 2018 до 2020 року Періс зустрічалася з музикантом Гебріелом Гленном. Зараз Періс перебуває у стосунках із музикантом Джастіном Лонгом. Наприкінці 2024 року стало відомо, що пара побралася.

Періс зі своїм нареченим Джастіном. Фото: instagram.com/parisjackson

Як зараз виглядає Періс Джексон. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

