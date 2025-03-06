Виступила перед убивцями українців і назвала це "обов'язком": зірка 90-х Буланова змінилася до невпізнання

Співачка піддалася пропаганді Кремля і тепер виступає перед ґвалтівниками

Багато російських артистів продалися кривавому рублю і сьогодні публічно підтримують війну проти України. Зокрема, путіністами виявились співак Олександр Буйнов і навіть Жерар Депардьє, а також виконавиця хітів "Не плачь" та "Измена" Тетяна Буланова.

6 березня співачці виповнюється 56 і з роками вона дуже змінилася зовні. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну Тетяна Буланова і як вона виглядає зараз.

Тетяна Буланова — що про неї відомо

Народилася 6 березня 1969 року у Ленінграді (нині Санкт-Петербург). Її батько був військовим моряком, а мати працювала фотографом. Тетяна має старшого брата Валентина, який пішов стопами батька і став підводником.

Буланова з мамою

Буланова закінчила музичну школу за класом фортепіано, а 1987 року вступила на вечірнє відділення бібліотечного факультету Ленінградського інституту культури. Паралельно з навчанням працювала у бібліотеці Військово-морської академії.

1989 року артистка познайомилася з керівником гурту "Летний сад" Миколою Тагріним, і з цього моменту розпочалася її музична кар’єра. Разом із гуртом вона записала свої перші пісні та почала гастролювати містами країни-агресорки. Була однією із найпопулярніших співачок 1990-х років. ​

Буланова та "Летний сад"

За свою кар’єру Буланова випустила понад 20 студійних альбомів. 2004 року отримала звання "заслуженої" РФ. Також співачка пробувала себе як актриса.

Особисте життя Тетяни Буланової

Була одружена тричі. Від першого чоловіка-музиканта Миколи Тагріна є 31-річний син Олександр. Другий шлюб був із футболістом Владиславом Радимовим, від якого співачка має 17-річного сина Микиту.

Буланова та сини

2023 року Буланова вийшла заміж за 36-річного бізнесмена Валерія Руднєва. Чоловік молодший від виконавиці на 20 років.

Буланова та Руднєв

Що говорить про війну Тетяна Буланова

2 серпня 2022 року співачка виступила перед пораненими окупантами у Військово-медичній академії імені Кірова в Петербурзі, заявивши зі сцени, що це її "громадянський обов’язок". "Це мій громадянський обов’язок – підтримати поранених хлопців. Моя мета – підняти настрій, тому я спробувала максимально виключити сумні пісні із сьогоднішньої програми", – видала путіністка.

Путіністка сфотографувалася з вбивцями українців у Санкт-Петербурзі

Наприкінці 2023 року Буланова заявила, що підтримує РФ, проте вона не збирається виступати з концертами на окупованих українських територіях. "На нових територіях не була і зараз не відповім на це питання однозначно, але думаю, що згодом наважусь", — сказала Буланова.

Буланова підтримує агресію Росії

Як зараз виглядає Тетяна Буланова

56-річна українофобка дуже змінилася зовні. З роками співачка трохи погладшала, та й обличчя її стало виглядати опухлим. За її словами, вона ніколи не зверталася до пластичних хірургів, проте є частою клієнткою косметологів, які із задоволенням вводять їй різні дороговартісні ін’єкції, що "омолоджують".

Як зараз виглядає Тетяна Буланова

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