Виступила перед убивцями українців і назвала це "обов'язком": зірка 90-х Буланова змінилася до невпізнання
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Співачка піддалася пропаганді Кремля і тепер виступає перед ґвалтівниками
Багато російських артистів продалися кривавому рублю і сьогодні публічно підтримують війну проти України. Зокрема, путіністами виявились співак Олександр Буйнов і навіть Жерар Депардьє, а також виконавиця хітів "Не плачь" та "Измена" Тетяна Буланова.
6 березня співачці виповнюється 56 і з роками вона дуже змінилася зовні. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну Тетяна Буланова і як вона виглядає зараз.
Тетяна Буланова — що про неї відомо
Народилася 6 березня 1969 року у Ленінграді (нині Санкт-Петербург). Її батько був військовим моряком, а мати працювала фотографом. Тетяна має старшого брата Валентина, який пішов стопами батька і став підводником.
Буланова закінчила музичну школу за класом фортепіано, а 1987 року вступила на вечірнє відділення бібліотечного факультету Ленінградського інституту культури. Паралельно з навчанням працювала у бібліотеці Військово-морської академії.
1989 року артистка познайомилася з керівником гурту "Летний сад" Миколою Тагріним, і з цього моменту розпочалася її музична кар’єра. Разом із гуртом вона записала свої перші пісні та почала гастролювати містами країни-агресорки. Була однією із найпопулярніших співачок 1990-х років.
За свою кар’єру Буланова випустила понад 20 студійних альбомів. 2004 року отримала звання "заслуженої" РФ. Також співачка пробувала себе як актриса.
Особисте життя Тетяни Буланової
Була одружена тричі. Від першого чоловіка-музиканта Миколи Тагріна є 31-річний син Олександр. Другий шлюб був із футболістом Владиславом Радимовим, від якого співачка має 17-річного сина Микиту.
2023 року Буланова вийшла заміж за 36-річного бізнесмена Валерія Руднєва. Чоловік молодший від виконавиці на 20 років.
Що говорить про війну Тетяна Буланова
2 серпня 2022 року співачка виступила перед пораненими окупантами у Військово-медичній академії імені Кірова в Петербурзі, заявивши зі сцени, що це її "громадянський обов’язок". "Це мій громадянський обов’язок – підтримати поранених хлопців. Моя мета – підняти настрій, тому я спробувала максимально виключити сумні пісні із сьогоднішньої програми", – видала путіністка.
Наприкінці 2023 року Буланова заявила, що підтримує РФ, проте вона не збирається виступати з концертами на окупованих українських територіях. "На нових територіях не була і зараз не відповім на це питання однозначно, але думаю, що згодом наважусь", — сказала Буланова.
Як зараз виглядає Тетяна Буланова
56-річна українофобка дуже змінилася зовні. З роками співачка трохи погладшала, та й обличчя її стало виглядати опухлим. За її словами, вона ніколи не зверталася до пластичних хірургів, проте є частою клієнткою косметологів, які із задоволенням вводять їй різні дороговартісні ін’єкції, що "омолоджують".
Раніше ми писали, як змінився український журналіст Дмитро Комаров. У мережі українці зазначають, що ведучий "Світу навиворіт" трохи погладшав.