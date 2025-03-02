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"З’явився животик і лице погладшало": як зараз виглядає Дмитро Комаров зі "Світу навиворіт"

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Дмитро Комаров показує життя українців під час війни Новина оновлена 02 березня 2025, 20:52
Дмитро Комаров показує життя українців під час війни. Фото Колаж "Телеграфу"

41-річний ведучий став обговорюваним українцями у мережі

Український журналіст Дмитро Комаров, який першим взяв інтерв’ю на початку повномасштабної війни у Валерія Залужного, продовжує знімати нові випуски з військовими, а також показувати життя українців під час війни. У новому сезоні популярного тревел-шоу "Світ навиворіт" українці помітили певні зміни.

У випуску програми "Експедиція на острів Зміїний", який з’явився на YouTube 2 березня, ведучий постав перед глядачами дещо іншим. Згідно з коментарями з мережі, Комаров трохи погладшав в обличчі й у нього з’явився животик.

Як зараз виглядає Дмитро Комаров

Дмитро Комаров
Як зараз виглядає Дмитро Комаров

У мережі глядачі "Світу навиворіт" зазначили, що 41-річний журналіст став помітно старшим, якщо говорити про зовнішній вигляд. Також є дописи й про зайву вагу Комарова. Попри подібні відгуки, багато шанувальників ведучого раді його поверненню на телебачення і хвалять його журналістську роботу в рідній, воюючій країні.

  • "Поправився, змінився зовні"
  • "Вдома трохи набрав зайвої ваги. Але він реально крутий"
  • "У Діми з’явився животик і в лиці трохи погладшав. Це не значить, що це погано. Просто помітно"
Дмитро Комарів
Як зараз виглядає Дмитро Комаров
Дмитро Комаров погладшав
Як зараз виглядає Дмитро Комаров

Нагадаємо, що Дмитро Комаров веде свою авторську тревел-програму "Світ навиворіт" з 2010 року. За цей час журналіст побував у багатьох країнах, включаючи Камбоджу, Індію, країни Африки, В’єтнам, Індонезію, Японію, Непал та інші цікаві куточки світу.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Комаров уперше представив авторський погляд на Україну під час війни, за що він навіть став ворогом Росії. З 2022 року журналіст неодноразово відвідував українських бійців на передовій.

Дмитро Комаров
Дмитро Комаров у 2022 році (зліва) та у 2024 році (справа)

Нещодавно з’явилися чутки про розлучення Дмитра Комарова з відомою телеведучою та моделлю. "Телеграф" писав, що відомо про "Міс Україну" Олександру Кучеренко.

Теги:
#Світ навиворіт #Дмитро Комаров