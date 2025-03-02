"З’явився животик і лице погладшало": як зараз виглядає Дмитро Комаров зі "Світу навиворіт"

41-річний ведучий став обговорюваним українцями у мережі

Український журналіст Дмитро Комаров, який першим взяв інтерв’ю на початку повномасштабної війни у Валерія Залужного, продовжує знімати нові випуски з військовими, а також показувати життя українців під час війни. У новому сезоні популярного тревел-шоу "Світ навиворіт" українці помітили певні зміни.

У випуску програми "Експедиція на острів Зміїний", який з’явився на YouTube 2 березня, ведучий постав перед глядачами дещо іншим. Згідно з коментарями з мережі, Комаров трохи погладшав в обличчі й у нього з’явився животик.

Як зараз виглядає Дмитро Комаров

Як зараз виглядає Дмитро Комаров

У мережі глядачі "Світу навиворіт" зазначили, що 41-річний журналіст став помітно старшим, якщо говорити про зовнішній вигляд. Також є дописи й про зайву вагу Комарова. Попри подібні відгуки, багато шанувальників ведучого раді його поверненню на телебачення і хвалять його журналістську роботу в рідній, воюючій країні.

"Поправився, змінився зовні"

"Вдома трохи набрав зайвої ваги. Але він реально крутий"

"У Діми з’явився животик і в лиці трохи погладшав. Це не значить, що це погано. Просто помітно"

Як зараз виглядає Дмитро Комаров

Як зараз виглядає Дмитро Комаров

Нагадаємо, що Дмитро Комаров веде свою авторську тревел-програму "Світ навиворіт" з 2010 року. За цей час журналіст побував у багатьох країнах, включаючи Камбоджу, Індію, країни Африки, В’єтнам, Індонезію, Японію, Непал та інші цікаві куточки світу.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Комаров уперше представив авторський погляд на Україну під час війни, за що він навіть став ворогом Росії. З 2022 року журналіст неодноразово відвідував українських бійців на передовій.

Дмитро Комаров у 2022 році (зліва) та у 2024 році (справа)

Нещодавно з’явилися чутки про розлучення Дмитра Комарова з відомою телеведучою та моделлю. "Телеграф" писав, що відомо про "Міс Україну" Олександру Кучеренко.