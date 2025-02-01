Пропав з радарів, але повернувся з подарунком: де зараз ведучий "Світу навиворіт" Дмитро Комаров

Ведучий не давав про себе знати цілих пів року

Ведучий телепрограми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров одним з перших почав висвітлювати події у країні після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Журналісту вдалося першому взяти інтерв’ю у Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача ЗСУ.

6 червня 2024 року Комаров привітав своїх колег з Днем журналіста в Інстаграмі і зник з медійного простору на пів року. З'ясувалося, що весь цей час ведучий присвятив новому сезону "Світу навиворіт".

Куди зник Дмитро Комаров

23 грудня 2024 року журналіст вперше за довгий час з'явився в соцмережах, щоб анонсувати нові випуски пізнавального проєкту. Новий сезон програми називається "Світ Навиворіт. Україна".

"Нікуди Комаров не зник. Вкотре повторюю – соцмережі для мене не є життям, особливо зараз, коли так багато важливої роботи. Інстаграм та Фейсбук спеціально в іншому телефоні, який з собою не ношу, щоб не відволікатись від роботи. Сьогодні я його увімкнув, щоб поділитись із вами першим анонсом нового сезону "Світ Навиворіт. Україна", — писав Дмитро. Українці у коментарях були раді поверненню улюбленої телепрограми.

Знімаючи "Світ навиворіт", журналіст спілкується з багатьма захисниками України, з волонтерами, людьми, які втратили свої домівки та рідних через війну Росії, проте не втратили віри у перемогу над злом.

У Різдво Комаров повідомив, що знаходився у Покровську, який кожного дня потрапляє під ракетні атаки окупантів. "Атмосфера в місті не святкова. Похмура. Дуже тривожна. Все прострілюється. Все долітає. Немає жодного безпечного квадратного сантиметру. Хіба тут до свят? Але люди реально, щиро, без красивих слів, вірять у найкраще, а також у Різдвяні та Новорічні дива", — розповів ведучий і поділився світлинами з військовими.

31 січня журналіст розповів, що нещодавно приєднався в місті Суми до екіпажу мобільної бойової групи, щоб показати їх життя зсередини: "Хлопці – справжні герої. І це не тільки про ризик для їх життя (по мобільних групах також летить). Я про елементарне – графік життя навиворіт: кожен вечір – чергування, кожну ніч – полювання на дрони, кожен ранок – початок денного сну. А, прокинувшись, повторення: знову вечірня зміна і ніч на холоді, у будь-яку погоду. Адаптація до життя "сови" – не бачити денне світло, працювати кожну ніч без вихідних".

Нагадаємо, що Дмитро Комаров одружений з красунею Олександрою Кучеренко. Ведуча має титул "Міс Україна", а саме подружжя тримає особисте життя від публічності.