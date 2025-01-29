За неї молилися два роки: від чого в 56 померла співачка Ніна Кірсо із популярного в СРСР гурту "Фристайл"

Співачка родом із Полтави покинула цей світ понад 4 роки тому

Української співачки Ніни Кірсо не стало у 56 років. Зірка популярного гурту часів СРСР та незалежної України "Фристайл" померла 30 квітня 2020 року. Смерть артистки послідувала після інсульту, коми та зупинки серця.

Народилася Ніна Кірсо у Полтаві у 1963 році. Вона співала з дитинства: грала на фортепіано, співала в хорі та часто виступала акомпаніатором на концертах у місцевих будинках культури. У 1985 році Кірсо отримала диплом інженера, але ніколи не працювала за спеціальністю.

Багато років полтавка була головним жіночим голосом гурту "Фристайл". Пісні "Фонари", "Кораблик любви", "Цветет калина", "Белая береза" були хітами на початку 1990-х, а альбоми колективу мали великий комерційний успіх.

У 2014 році гурт "Фристайл" відсвяткував 25-річний ювілей. Ніна Кірсо активно виходила на сцену до шанувальників до 2018 року. Якось співачка перестала виходити на зв'язок із рідними та колегами.

Учасники гурту "Фристайл"

Від чого померла Ніна Кірсо

1 червня 2018 року виконавицю знайшли непритомною в її квартирі у Полтаві, у цей час її чоловік Анатолій Розанов та син Максим були на гастролях. Виявилося, що у Кірсо стався обширний геморагічний інсульт, ускладнений затримкою медичної допомоги. Цього дня артистка виклала в Інстаграмі свій останній пост — анекдот про мавпу, яка дуже перелякалася через податок на хутро.

2 червня Ніні Владиславівні зробили операцію. Хоча її стан стабілізувався, жінка залишалася у комі. За місяць співачку перевели до київської лікарні, але пізніше Анатолій Розанов повернув дружину до лікарні до Полтави.

Навесні 2019 року Ніна Кірсо почала розплющувати очі, але реакції на навколишнє так і не з’явилося. Два роки шанувальники молилися за свою улюблену артистку, але дива не сталося. 30 квітня 2020 року на 57 році життя Ніни Кірсо не стало.

Де похована Ніна Кірсо і як виглядає могила

Поховали зірку на полтавському Монастирському цвинтарі у закритому режимі через коронавірус, були лише близькі люди. 2021 року на могилі Кірсо встановили пам’ятник. Неподалік артистки поховані її батьки та дві бабусі.

Як виглядає могила Ніни Кірсо

Нагадаємо, що у свій час вокалістом гурту "Фристайл" був Вадим Козаченко. Співак родом із Полтави став путіністом.