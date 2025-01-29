Помер радянський актор, "голосом" якого говорили герої "Зоряних війн", "Піратів Карибського моря" і не лише

Улітін озвучував персонажів у більш ніж 40 фільмах та мультфільмах

У середу стало відомо, що в Росії 29 січня помер Борис Улітін — відомий радянський актор театру та кіно. Чоловік, якому було 85 років, практично все життя займався російським дубляжем іноземних фільмів.

Про смерть Бориса Улітіна повідомляють росЗМІ з посиланням на комітет із культури Санкт-Петербурга, де він прослужив близько 60 років. Голосом Улітіна заговорили персонажі більш ніж 40 фільмів та мультфільмів, включаючи "Зоряні війни", "Чужий проти Хижака", "Пірати Карибського моря" та інші.

Причина смерті та дата прощання з Улітіном не розголошуються. У комітеті зазначили, що артист виріс за лаштунками: його батько очолював театр "на Ливарному" у Санкт-Петербурзі, а мати була балериною Маріїнського театру.

Яких персонажів дублював Борис Улітін: відео

Нагадаємо, що ще 2006 року за президента Віктора Ющенка запровадили обов’язковий дубляж фільмів українською мовою для показу в кінотеатрах. У 2010 році за Віктора Януковича обов’язкове дублювання державною мовою скасували. Після 2014 року через агресію Росії в Україні почала активно відбуватися українізація, і поступово картини з російським дубляжем викорінили.

Днями стало відомо про смерть російського актора Ігоря Янковського. Причиною смерті артиста стали ускладнення на тлі цирозу печінки.