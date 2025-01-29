Олександра одружена з відомим актором, але сама в кіно не знімається

Зірка фільмів "Пурпурові вітрила" та "Людина-амфібія" Анастасія Вертинська, яку сьогодні складно впізнати через невдалу пластику, була одружена двічі, але вперше пішла до вівтаря у 1966 році з затятим нинішнім пропагандистом Микитою Михалковим. У цьому шлюбі, який тривав п’ять років, народився єдиний син артистки Степан. Подорослішавши, він обзавівся своєю сім’єю, подарувавши батькам першу онучку Олександру.

Саші Михалковій зараз 32 роки. Вона з'явилася у шлюбі Степана Михалкова та російської моделі Алли Сівакової. Єдина онука Вертинської вже одружена і виховує двох дітей.

Що відомо про Олександру Михалкову

Народилася 1992 року в Москві. З дитинства Саша мріяла стати балериною, але у 15 років екстерном закінчила школу та вступила на історичний факультет МДУ. Здобувши диплом за спеціальністю "Історія мистецтва", вирішила спробувати себе у журналістиці. Рік працювала редактором у журналі про моду "Buro 24/7", але потім вступила до Московського художнього інституту імені В. Сурікова.

Олександра зі своїм батьком Степаном Михалковим

Навчання в інституті Олександра поєднувала з роботою піар-менеджера у ресторані свого батька Vаниль, співвласником якого також є пропагандистський режисер Федір Бондарчук. До речі, Степан Михалков зараз не тільки успішний ресторатор, а й продюсер, кліпмейкер та власник компанії Art Pictures Studio.

Анастасія Вертинська із сином Степаном. Справа — Олександра Михалкова

Його старша дочка успішно реалізує себе в образотворчому мистецтві: пише картини та проводить власні виставки.

Олександра Михалкова – художниця

Олександра продовжує носити прізвище діда-путініста Михалкова

Особисте життя Олександри Михалкової

З грудня 2017 року Олександра одружена з російським актором театру та кіно Петром Скворцовим. Попри заміжній статус, Саша продовжує носити прізвище діда-путініста. Відомо, що Михалкова та Скворцов виховують двох синів — Федора та Миколу.

Петро Скворцов та Саша Михалкова одружилися у 2017 році

Раніше ми писали, як виглядає вдова Сергія Бодрова-молодшого. Нагадаємо, що актор загинув 20 вересня 2002 року внаслідок обвалу льодовика в Кармадонській ущелині Північної Осетії.