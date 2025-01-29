Александра замужем за известным актером, но сама в кино не снимается

Звезда фильмов "Алые паруса" и "Человек-амфибия" Анастасия Вертинская, которую сегодня сложно узнать из-за неудачной пластики, была замужем дважды, но впервые пошла к алтарю в 1966 году с ярым нынешним пропагандистом Никитой Михалковым. В этом браке, который продлился пять лет, родился единственный сын артистки Степан. Повзрослев, он обзавелся собственной семьей, подарив родителям первую внучку Александру.

Саше Михалковой сейчас 32 года. Она появилась в браке Степана Михалкова и российской модели Аллы Сиваковой. Единственная внучка Вертинской уже замужем и воспитывает двоих детей.

Что известно об Александре Михалковой

Родилась в 1992 году в Москве. С детства Саша мечтала стать балериной, но в 15 лет экстерном окончила школу и поступила на исторический факультет МГУ. Получив диплом по специальности "История искусства", решила попробовать себя в журналистике. Год работала редактором в журнале о моде "Buro 24/7", но затем поступила в Московский художественный институт имени В. Сурикова.

Александра со своим отцом Степаном Михалковым

Учебу в институте Александра совмещала с работой пиар-менеджера в ресторане своего отца Vаниль, совладельцем которого также является пропагандистский режиссер Федор Бондарчук. К слову, Степан Михалков сейчас не только успешный ресторатор, но и продюсер, клипмейкер и владелец компании Art Pictures Studio.

Анастасия Вертинская с сыном Степаном. Справа - Александра Михалкова

Его старшая дочь успешно реализует себя в изобразительном искусстве: пишет картины и проводит собственные выставки.

Александра Михалкова - художница

Александра продолжает носить фамилию деда-путиниста Михалкова

Личная жизнь Александры Михалковой

С декабря 2017 года Александра находится в браке с российским актером театра и кино Петром Скворцовым. Несмотря на замужний статус, Саша продолжает носить фамилию деда-путиниста. Известно, что Михалкова и Скворцов воспитывают двух сыновей — Федора и Николая.

Петр Скворцов и Саша Михалкова поженились в 2017 году

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