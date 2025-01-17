Крымнашиста не стало в 71 год, но умер он не от старости

Российский режиссер и создатель детского киножурнала "Ералаш" скончался за год до полномасштабного вторжения России в Украину. Борис Грачевский умер на 72 году жизни, но не от старости.

В декабре 2020 года Грачевский заболел коронавирусной инфекцией, через неделю его госпитализировали. Перед Новым годом его жена Екатерина Белоцерковская сообщила, что состояние остается стабильно тяжелым. Впоследствии режиссера перевели в реанимацию.

7 января 2021 года он был подключен к аппарату ИВЛ и введен в медикаментозный сон. 14 января 2021 года в 21:47 на 72-м году жизни Борис Грачевский умер от осложнений, вызванных "короной".

Грачевский болел "короной" и был в реанимации

Где похоронен и как сейчас выглядит могила Грачевского

17 января состоялось прощание. В последний путь Бориса Грачевского провожали в столичном "Доме кино" в Москве на открытой церемонии. Похоронили режиссера на Троекуровском кладбище.

В годовщину смерти в 2022 году на могиле мужчины установили памятник — монумент из черного гранита, с портретом посередине.

Что говорил Борис Грачевский про Украину

Грачевский входил в число деятелей культуры России, подписавших коллективное заявление Путину в поддержку аннексии украинского Крыма в 2014 году. Крымнашист также хотел, чтобы Украина, Россия и Беларусь объединились в единое государство (пророссийский нарратив про "триединую Русь").

"Я категорически считаю, что нас делить никак нельзя, потому что для меня в основе основ та самая Киевская Русь. Оттуда много что исходит, и это невозможно разделить. Просто какие-то чуть разные языки не дают нам совершенно возможности жить. Когда мы разделились, для меня это было большой неприятностью, хотя у меня там сильно нет родственников (в Украине — ред.)… Это наша родина, и с этим ничего не сделаешь. Мы с этим выросли. Это касается не только Крыма, но и вообще всей Украины. Это свои люди. Я бы мечтал, чтобы Украина, Россия и Беларусь объединились в одну большую красивую страну. Это было бы самое большое счастье для меня", — говорил путинист.

В добавок, Грачевский нарушал границы Украине не только посещая оккупированный Россией Крым, но и был частым гостем в "ДНР". Создатель "Ералаша" цинично заявлял, что "чувствует боль и ужас от этой бесконечной самостийности", насмехаясь над независимостью Украины.

Грачевский в оккупированном Донецке в 2015 году

Ранее сообщалось, что 16 января умер оскароносный режиссер Дэвид Линч. Он поддерживал Украину и даже садил деревья под Киевом.