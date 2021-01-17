В Москве простились с Борисом Грачевским: стали известны последние слова режиссера перед комой

14 января скончался известный российский режиссер, создатель детского киножурнала "Ералаш" 71-летний Борис Грачевский. Причина смерти - осложнения от коронавируса.

В воскресенье, 17 января, состоялось прощание с Борисом Юрьевичем. В последний путь Грачевского провожали в столичном «Доме кино» в открытой церемонии.

Ведущий похорон - близкий друг умершего Владимир Долинский. Он рассказал, что Грачевский понимал, что его дни сочтены. В последней смс, которую Борис Юрьевич отправил Владимиру было написано «Вова, мне хреново».

Проститься с режиссером пришло большое количество известных людей - Гарик Харламов, Елена Малышева, Бедрос Киркоров, Оксана Сташенко, Екатерина Волкова, вся команда “Ералаша” и другие.

Друзья режиссера не сдерживали свои эмоции и не жалели слов для ушедшего Грачевского. "Боречка светлый, добрый, чистый человек” — со слезами на глазах говорили все присутствующие.

Похоронят Бориса Грачевского на Троекуровском кладбище.

Отметим, что у артиста осталось четверо детей, младший из которых — Филипп — родился в браке с Екатериной меньше года назад.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что Грачевский попал в больницу еще в декабре. После Нового года его состояние начало улучшаться, однако ненадолго. Незадолго до его смерти ему снова стало хуже.