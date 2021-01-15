Младшему сыну всего 9 месяцев: что за семья осталась у Грачевского и их фото вместе

14 января умер легендарный создатель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский.

С 27 декабря он болел коронавирусом, но накануне его состояние резко ухудшилось и врачам не удалось его спасти. Течение болезни осложнилось пожилым возрастам, а также борьбой с раком кожи, Грачевский лечился от него несколько лет подряд.

Биография Бориса Грачевского

Борис Грачевский – советский и российский сценарист и режиссер, заслуженный деятель искусств России.

Обладатель многих кинематографических и государственных наград, в числе которых два «Золотых Остапа», «Золотой овен», премия Правительства РФ, ордена Дружбы и Почета.

Главный создатель знаменитого «Ералаша» прошел путь от токаря на заводе до создателя самого любимого зрителями детского киножурнала.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Отец был культработником, а мать - библиотекарем. Грачевский окончил Калининградский механический техникум.

После службы в армии работал грузчиком на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького. Впоследствии был принят на должность старшего администратора. В 1974 году Борис Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш".

В 1990-х окончил институт кинематографии по направлению "организация кинопроизводства". Поставил художественные фильмы "Крыша" (2009) и "Между нот, или Тантрическая симфония" (2015). Исполнял роли в комедии "Мексиканский вояж Степаныча" (2012, режиссер Максим Воронков), киноальманахе "Короткие волны" (2017, Михаил Довженко), сериале "Трое сверху" (2006, Александр Ануров и др.).

Личная жизнь артиста всегда была в центре внимания. Он был женат три раза. Первый брак продлился почти 35 лет, в 1972 году родился сын Максим, а в 1979 году на свет появилась дочь Ксения. Со второй супругой Анной Панасенко у режиссера родилась дочь Василиса. Третьей женой стала 36-летняя Екатерина Белоцерковская, они поженились в 2016 году. В 2020 году у пары родился сын Филипп. Несмотря на большую разницу в возрасте, влюбленные прекрасно ладили.

Грачевский не раз признавался, что благодаря молодой жене иначе взглянул на жизнь и стал меньше работать, а больше думать о родных и близких.

Напомним, как сообщал "Телеграф", 2 января скончался народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия".