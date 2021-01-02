Умер звезда фильма "Человек-амфибия": в каких еще фильмах играл Владимир Коренев

В субботу, 2 января, ушел из жизни Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия".

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на дочь артиста Ирину Кореневу, 80-летний актер скончался от коронавируса.

"Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", - уточнила Коренева.

Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в городе Севастополь. Детство будущего актера прошло в Измаиле, а позже семья переехала в Таллин, Эстония.

В 1957 году поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской.

Когда Коренев учился на последнем курсе, его заметил ассистент по актерам, который искал исполнителя главной роли в фильме "Человек-амфибия". После выхода картины Владимир Коренев стал секс-символом страны.

Также исполнил роли в таких фильмах, как "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад".

С 1961 года был женат на актрисе Алефтине Константиновной. В этом браке появилась дочь, актриса театра Валентина Коренева.

Ранее сообщалось, что 31 декабря 2020 года умер французский актер Робер Оссейн.