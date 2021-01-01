Стало известно о смерти рэпера MF Doom

Новый год-2021 только наступил, а уже поступают печальные известия для музыкальных фанатов. Как стало известно, в Великобритании скончался 49-летний рэпер Дэниел Думилей, известный под псевдонимом MF Doom.

Мужчина умер еще 31 октября прошлого года, но его жена Жасмин сообщила об этом только сейчас. Женщина разместила соответствующий пост на официальном аккаунте звезды в Инстаграме.

"Величайший муж, отец, учитель, студент, деловой партнер, любовник и друг, о котором я когда-либо могла мечтать. Спасибо тебе за все, что ты показал, чему научил и дал мне, нашим детям и нашей семье", - написала Жасмин.

В конце супруга рэпера подписала письмо: "Со всей любовью. Жасмин" и указала дату "31 октября 2020 год".

View this post on Instagram A post shared by MF DOOM. ALL CAPS. (@mfdoom)

Дэниел Думилей родился в Лондоне, Великобритания. На его счету шесть сольных студийных альбомов. Рэпер и продюсер стал известен постоянным ношением маски

Ранее "Телеграф" сообщал, что 31 декабря ушел из жизни известный французский актер Робер Оссейн.