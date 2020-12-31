В последний день года умер звезда фильмов про Анжелику

В последний день 2020 года, 31 декабря, ушел из жизни известный французский актер Робер Оссейн. На момент смерти ему было 93 года (исполнилось за день до кончины, 30 декабря).

Печальную новость передали парижские СМИ, ссылаясь на супругу актера.

Его вдова Кэндис Пату сообщила, что ранее Оссейна госпитализировали после заражения коронавирусом. У него началось осложнение, связанное с дыханием, и, увы, сердце Робера перестало биться.

Робер Оссейн - французский актер театра и кино из семьи российского происхождения. На его счету роли в сотни кинолент, однако наибольшую известность ему принесла роль графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизациях романов об Анжелике.

Последней работой актера стала роль в фильме режиссера Алена Уильямса «Плод надежды» (2019).

Ранее, "Телеграф" подводил печальный итог года - кого из известных людей не стало в 2020 году.