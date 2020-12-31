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Четверг, 31.12.2020
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Шон Коннери, Чедвик Боузман, Армен Джигарханян: кого не стало в 2020 году

Шон Коннери, Чедвик Боузман, Армен Джигарханян: кого не стало в 2020 году
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф

2020 год стал особым для всего мира. Он был наполнен как счастливыми событиями, так и невосполнимыми утратами.

Сложный 2020 год принес множество звездных потерь, которые были связаны с коронавирусом, болезнями и жуткими обстоятельствами.

"Телеграф" предлагает вспомнить, кто ушел из жизни в 2020 году, однако навсегда оставил след в памяти каждого из нас.

Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, младший сын автора "Властелина колец" Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.

Алан Харрис

Алан Харрис прославился уже в преклонном возрасте, сыграв в трилогии научной франшизы "Звездных войн" во всех частях.

Кирк Дуглас

Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет.

Линн Коэн

Американская актриса Линн Коэн скончалась в Нью-Йорке на 87-ом году жизни.

Pop Smoke

В США в собственном доме застрелили 20-летнего рэпера.

Дэвид Пол

В возрасте 62 лет скончался американский актер-культурист Дэвид Пол. До своего 63-го дня рождения звезда картин "Няньки" (1994), "Варвары" (1987) не дожил всего два дня.

Кенни Роджерс

20 марта умер культовый создатель кантри-музыки Кенни Роджерс. Он ушел из жизни в возрасте 81 год в собственном доме в городе Санди-Спрингс, штат Джорджия.

Серджио Росси

Дизайнер итальянского бренда обуви Серджио Росси умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Билл Уизерс

Американский певец и автор песен Билл Уизерс скончался от осложнений болезни сердца. Музыканту был 81 год.

Дмитрий Дьяченко

24 апреля не стало известно о смерти 52-летнего Дмитрия Дьяченко, который сыграл в популярном фильме "Запретная зона".

Нина Кирсо

Солистка известной поп-группы "Фристайл" умерла в возрасте 56 лет.

Известные люди, которые умерли от коронавируса (Фото)

Ирфан Кхан

Знаменитый индийский актер Ирфан Кхан, который снялся в успешных фильмах Голливуда, умер в больнице. На время смерти ему было 53 года.

Литл Ричард

В возрасте 87 лет скончался знаменитый американский певец, композитор, музыкант, стоявший у истоков рок-н-ролла Ричард Уэйн Пенниман, известный как Литл Ричард.

Христо Явашев

В США на 85 году жизни умер скульптор и художник болгарского происхождения Христо Явашев (Christo).

Келли Престон

От рака молочной железы умерла Келли Престон - супруга актера Джона Траволты.

Мирослав Скорик

Умер известный украинский композитор Мирослав Скорик на 81 году жизни.

Иэн Холм

Британский актер сэр Иэн Холм, который исполнил роль Бильбо Бэггинса в серии фильмов "Властелин колец", умер на 88-м году жизни в пятницу, 19 июня.

Виктор Проскурин

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.

Эннио Морриконе

Итальянский композитор скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме из-за последствий падения.

Оливия Де Гавиланд

В возрасте 104 лет умерла известная актриса из фильма "Унесенные ветром", а также двукратная обладательница Оскара Оливия де Гавиланд.

Энди Картрайт

В Санкт-Петербурге в своей квартире при ужасных обстоятельствах погиб украинский рэпер Энди Картрайт. Полиция до сих пор озадачена смертью музыканта.

Валентина Легкоступова

Российская эстрадная певица Валентина Легкоступова, исполнительница хита "Ягода-малина", ушла из жизни в возрасте 54 лет.

Чедвик Боузман

Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера", умер в возрасте 43 лет.

Борис Клюев

Российский актер Борис Клюев, известный по ролям Николая Петровича в сериале "Воронины" и Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", скончался на 77 году жизни. Народный артист России умер от онкологического заболевания.

Жаклин Сталлоне

Ушла из жизни Мать американского актера Сильвестра Сталлоне, Жаклин Сталлоне. Ей было 98 лет.

Ирина Скобцева

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет.

Шон Коннери

Наибольшую известность актеру принесла роль Джеймса Бонда, Коннери сыграл в семи фильмах серии и первым вывел франшизу на большие экраны.

Михаил Жванецкий

6 ноября 2020 года скончался известнейший сатирик Михаил Жванецкий. Писателю было 86 лет.

Армен Джигарханян

Ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян.

Роман Виктюк

Режиссер, народный артист Украины и РФ Роман Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни.

Любовь Румянцева

18 ноября скончалась известная белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева. Женщине было 77 лет.

Нина Иванова

1 декабря на 87-году жизни не стало советской киноактрисы и режиссера, звезды фильма «Весна на Заречной улице» Нины Ивановой.

Валентин Гафт

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет, 12 декабря.

Пьер Карден

29 декабря скончался известный французский модельер Пьер Карден. На момент смерти ему было 98 лет. Знаменитый кутюрье умер в больнице в пригороде Парижа.

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Знаменитости, Смерти, Итоги года, Альманах 2020.

Автор:

Телеграф
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