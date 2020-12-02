Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"

1 декабря на 87-году жизни не стало советской киноактрисы и режиссера, звезды фильма «Весна на Заречной улице» Нины Ивановой.

Печальная новость появилась на сайте Союза кинематографистов РФ.

«Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния. Светлая память!» — говорится на сайте союза.

Точная причина смерти артистки не раскрывается. Однако известно, что Нина Георгиевна ушла после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится 4 декабря.

Нина Иванова – советская актриса, наиболее известна по роли учительницы Татьяны Сергеевны в фильме «Весна на Заречной улице».

Будущая звезда кино родилась 6 января 1934 года в Москве. В кино дебютировала в раннем возрасте – в 10 лет она снялась в фильме Виктора Эйсмонта «Жила была девочка». Также, актриса появлялась в таких лентах, как «Легкая жизнь», «Живет такой парень», «Киевлянка», «Наследники» и «Любовью надо дорожить».

Нина Иванова в фильме "Киевлянка"

Нина Иванова в фильме "Любовью надо дорожить"

Нина Иванова в фильме "Легкая жизнь"

Ранее, "Телеграф" сообщал, что 2 декабря не стало актера Бориса Плотникова - доктора Борменталя из фильма "Собачье сердце".