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Умер актер, сыгравший доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце"

Умер актер, сыгравший доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце"
12:51 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

2 декабря на 72-м году жизни ушел из жизни народный артист России Борис Плотников. Сердце актера перестало биться из-за коронавируса.

О смерти актера сообщили в ГИТИСе, где Плотников работал руководителем мастерской.

Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, рассказал, что народного артиста ранее госпитализировали с тяжелой формой коронавируса. Доктор Борменталь из фильма «Собачье сердце» несколько дней находился на аппарате ИВЛ.

Борис Григорьевич Плотников — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России. Народный артист родился 2 апреля 1949 году в городе Невьянск Свердловской области в семье рабочих.

Мама Бориса Григорьевича мечтала, чтобы сын стал скрипачом. Однако Борис провалил экзамены и не поступил в консерваторию. После этого он поступил в Свердловское театральное училище, которое окончил в 1970 году.

После окончания училища трудился в Свердловском ТЮЗе. В конце 1970-х переехал в Москву и был принят в труппу столичного театра Сатиры, где поначалу дублировал Андрея Миронова. В начале 2000-х Борис Григорьевич Плотников начал работать в МХТ имени А. П. Чехова.

Дебют в кино состоялся в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение», принёсшем ему всесоюзную известность. После этого он стал регулярно играть роли в кино.

Вторая звездная роль в кино пришла к артисту в 1988 году, когда Владимир Бортко пригласил Плотникова сыграть в экранизации романа Михаила Булгакова «Собачье сердце» одну из главных персонажей – доктора Борменталя. Эта работа принесла артисту невероятную славу.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что скончался актер сыгравший Дарта Вейдера в Звездных войнах.

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Смерть, Собачье сердце, Альманах 2020, Борис Плотников.

Автор:

Телеграф
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