Скачать
Воскресенье, 29.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Горнолыжные курорты Европы планируют закрыть на праздники, а что с отдыхом в Карпатах?
Горнолыжные курорты Европы планируют закрыть на праздники, а что с отдыхом в Карпатах?
В Украине могут ввести «интеллектуальный» локдаун: Арахамия раскрыл детали
В Украине могут ввести «интеллектуальный» локдаун: Арахамия раскрыл детали
«Танці з зірками»: вспоминаем всех победителей прошлых сезонов (видео)
«Танці з зірками»: вспоминаем всех победителей прошлых сезонов (видео)
Майк Тайсон - Рой Джонс: лучшие моменты боя (видео)
Майк Тайсон - Рой Джонс: лучшие моменты боя (видео)

Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в трилогии "Звездных войн" (видео)

Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в трилогии "Звездных войн" (видео)
09:45 Сегодня Телеграф

В возрасте 85 лет умер знаменитый британский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии культовых "Звездных войн".

Об этом сообщают в Твиттере актерского агентства "Bowington Management".

"С большим сожалением и душераздирающей печалью мы объявляем миллионам фанатов по всему миру, что наш клиент  скончался в возрасте 85 лет", - написали в агентстве.

Стоит отметить, Проуз был выбран на роль Вейдера из-за его внушительного телосложения, хотя роль озвучивал Джеймс Эрл Джонс.

Но больше всего тяжелоатлет, ставший актером, гордился ролью в Кодексе Зеленого Креста. Роль, продвигающая безопасность дорожного движения в Великобритании, принесла ему степень MBE.

Актеры, сыгравшие в фильме "Звездные войны", тогда и сейчас

 

Напомним, что недавно великий футболист Диего Марадона умер в результате "острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Звездные войны, Дарт Вейдер, Дэвид Проуз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы работаете на вражеском канале: журналистка NewsOne оказалась в центре скандала (видео)
02 В Украине могут ввести «интеллектуальный» локдаун: Арахамия раскрыл детали
03 Скандального фотографа Ктиторчука, подозреваемого в педофилии, арестовали
04 Кремль отказал Украине в проведении обмена в этом году
05 Блогер отправил звезду НБА в страшный нокаут (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в трилогии &quot;Звездных войн&quot; (видео)
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в трилогии "Звездных войн" (видео)
У любовницы Путина нашли 40-метровую яхту, которую охраняет новейший катер российского флота
У любовницы Путина нашли 40-метровую яхту, которую охраняет новейший катер российского флота
Конфликт давно заморожен: в Украине объяснили перспективы освобождения Донбасса
Конфликт давно заморожен: в Украине объяснили перспективы освобождения Донбасса
Нет ни одной морщины: Алла Пугачева показала селфи из бани
Нет ни одной морщины: Алла Пугачева показала селфи из бани
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь