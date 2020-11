Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в трилогии "Звездных войн" (видео)

В возрасте 85 лет умер знаменитый британский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии культовых "Звездных войн".

Об этом сообщают в Твиттере актерского агентства "Bowington Management".

"С большим сожалением и душераздирающей печалью мы объявляем миллионам фанатов по всему миру, что наш клиент скончался в возрасте 85 лет", - написали в агентстве.

Стоит отметить, Проуз был выбран на роль Вейдера из-за его внушительного телосложения, хотя роль озвучивал Джеймс Эрл Джонс.

Но больше всего тяжелоатлет, ставший актером, гордился ролью в Кодексе Зеленого Креста. Роль, продвигающая безопасность дорожного движения в Великобритании, принесла ему степень MBE.

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8

— Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020