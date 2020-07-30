В России умер украинский рэпер Энди Картрайт: что известно о жуткой смерти музыканта

В Санкт-Петербурге в своей квартире при ужасных обстоятельствах погиб украинский рэпер Энди Картрайт. Полиция до сих пор озадачена смертью музыканта.

Тело участника популярного YouTube-шоу Versus Battle, расчлененное на части и расфасованное по пакетам, нашли в его квартире на Невском проспекте.

О смерти Картрайта в полицию сообщил адвокат его жены Марины, который заявил, что рэпер скончался еще четыре дня назад от передозировки наркотиков. Заметив это, его супруга решила скрыть тело, а поэтому якобы расчленила его на пять частей.

Все пять пакетов полицейские обнаружили в квартире Картрайта, после чего задержали его супругу для допроса. Предварительно девушка лишь объяснила свой поступок тем, что пыталась скрыть от поклонников рэпера его смерть. Идея избавиться от трупа показалась ей наиболее правильной. Что правда, расчленив его, Марина так и не придумала, что делать далее.

Причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила, что он "просто исчезнет".

В квартире Картрайта полицейские также изъяли молоток, нож, разделочную доску, ножовку по металлу и пластиковый таз, которые, судя по всему, служили инструментами преступления. Экспертам также предстоит выяснить, правда ли смерть исполнителя наступила ранее, и причастны ли к этому наркотики.

Энди Картрайт родился в украинском городе Нежин, где получил образование и незадолго до начала карьеры рэпера учился в местном педагогическом университете на преподавателя английского языка. Картрайт был частым гостем местных хип-хоп-тусовок, где сумел проявить талант в жанре музыки, которой увлекался с детства.

В конце 2013 года рэпер записал альбом, после чего его пригласили приехать в Санкт-Петербург и принять участие в рэп-баттлах Versus Battle. В YouTube сохранились видео участия Картрайта в поединках (Осторожно! На видео звучит ненормативная лексика):

Последний раз Картрайт давал о себе знать 27 июля. Тогда парень анонсировал в соцсетях новый трек.