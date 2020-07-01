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Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
12:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Причина его смерти в настоящий момент неизвестна, однако в 2018 году актер рассказал о диагностированном у него онкологическом заболевании.

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.

О смерти актера сообщила его супруга Ирина Хонда в фейсбуке.

"Умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом... Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все", — написала она. 

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Проскурин родился в Атсабаре, на территории современного Казахстана. Жил в Москве. В 1973 году окончил театральное училище им. Щукина (курс Татьяны Коптевой). Был принят в Театр на Таганке, оттуда перешел в Московский театр имени Ленинского комсомола, в 1988 году – в театр имени Ермоловой. Сотрудничал с театром "Арт-хаус". Снялся или принимал участие в озвучивании в 136 фильмах и сериалах.

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Все по теме:

Смерть, Альманах 2020, Віктор Проскурін.

Автор:

Телеграф
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