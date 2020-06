"Он был моим ведущим светом": ушел из жизни известный актер Карл Райнер

Продюсер, режиссер и актер Карл Райнер скончался поздно вечером в понедельник, 29 июня, у себя в поместье в Беверли-Хиллз. Как сообщает Variety, смерть актера наступила по естественным причинам.

Успешный сын знаменитого отца Роб Райнер публично отреагировал на его смерть, опубликовав щемящее сообщение на личной странице в твиттере.

"Прошлой ночью мой отец умер. Когда я это пишу, мое сердце болит. Он был моим ведущим светом", – написал 73-летний Роб Райнер.

Last night my dad passed away. As I write this my heart is hurting. He was my guiding light.

— Rob Reiner (@robreiner) June 30, 2020