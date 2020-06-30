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"Он был моим ведущим светом": ушел из жизни известный актер Карл Райнер

"Он был моим ведущим светом": ушел из жизни известный актер Карл Райнер
19:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В возрасте 98 лет умер актер Карл Райнер, сыгравший проворного старика Соула в фильмах "Одиннадцать…", "Двенадцать..." и "Тринадцать друзей Оушена".

Продюсер, режиссер и актер Карл Райнер скончался поздно вечером в понедельник, 29 июня, у себя в поместье в Беверли-Хиллз. Как сообщает Variety, смерть актера наступила по естественным причинам.

Успешный сын знаменитого отца Роб Райнер публично отреагировал на его смерть, опубликовав щемящее сообщение на личной странице в твиттере.

"Прошлой ночью мой отец умер. Когда я это пишу, мое сердце болит. Он был моим ведущим светом", – написал 73-летний Роб Райнер.

Сниматься в кино Райнер начал в 50-х, и за это время сыграл более 30 ролей, неоднократно выступал сценаристом и режиссером, девять раз был удостоен премии "Эмми". 

Карл Райнер является режиссером, открывшим миру комедийного актера Стива Мартина в таких семейных комедиях как Придурок, Мертвые пледов не носят, Мозги набекрень и Весь я.

В почтенном возрасте Карл Райнер продолжал играть. Так он исполнил яркую роль импозантного мошенника Сола Блума в криминальном фильме Одиннадцать друзей Оушена (2001) и в его сиквелах Двенадцать друзей Оушена (2004) и Тринадцать друзей Оушена (2007).

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Все по теме:

Актер, Режиссер, Карл Райнер.

Автор:

Телеграф
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