Потеряла маленькую дочь и мужа: как изменилась Галя из "Иронии судьбы" и что говорит о войне

Ольга продолжает заниматься творчеством

Новогодняя комедия "Ирония судьбы, или с легким паром" стала культовой и прославила многих советских актеров. Среди них Андрей Мягков, Барбара Брыльска, а также Ольга Науменко, сыгравшая Галю — невесту главного героя.

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась советская актриса и как служилась ее судьба. Мы узнали, говорит ли Ольга Науменко что-то о войне в Украине.

Как сейчас выглядит Галя из "Иронии судьбы"

Актриса Ольга Науменко родилась в 1949 году в Москве и еще в школе поняла, что свяжет свою судьбу со сценой. Ольга участвовала в спектаклях и будучи старшеклассницей записалась в Театр юных москвичей, с которым гастролировала по городам России.

Ольга Науменко в юности

После окончания школы она со второго раза поступила в Щукинское училище и вскоре стала актрисой труппы Московского театра им. Николая Гоголя. Науменко быстро привлекла к себе внимание, поскольку обладала красивой внешностью и харизмой, поэтому начала получать ведущие роли в спектаклях.

Ольга Науменко с детства мечтала стать актрисой

Параллельно Ольга развивала карьеру в кино. Девушке дебютировала в фильме "Длинный день Кольки Павлюкова", потом появилась в картинах "Неподсуден", "Переступи порог", "Тени исчезают в полдень".

Ольга Науменко в фильме "Тени исчезают в полдень"

Однако прославила ее все же роль Гали в советском фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром". Науменко сыграла невесту Евгения Лукашина, которую он бросил ради Надежды.

Кадр из фильма "Ирония судьбы"

В фильм Ольга попала случайно, а из-за того, что во время съемок поссорилась с режиссером, больше в кинокартинах Рязанова не появлялась. Но Науменко не расстраивалась по этому поводу, заявляв, что не стремится быть знаменитой.

Что касается личной жизни, то актриса была замужем один раз. Ее избранником стал актер Александр Скворцов, с которым она прожила в браке 32 года.

Ольга Науменко вместе с мужем Александром Скворцовым

Супруги проживали вместе и горе, и радости. Первое испытание на их долю выпало после рождения первенца — дочери Александры. Когда девочке был 1 и 4 месяца родители взяли ее с собой на гастроли, но малышке стало очень плохо, у нее поднялась температура. После обследования врачи поставили диагноз — злокачественная опухоль почки. Девочка скончалась в возрасте 1 год и 8 месяцев.

Как сейчас выглядит актриса Ольга Науменко

Эта трагедия сплотила супругов, они пережили ее вместе, хотя Ольга боялась повторения ситуации и не хотела быть мамой во второй раз, поэтому однажды сделала аборт. Но спустя годы супруги все же решились снова стать родителями и в 40 лет Ольга снова стала мамой. На свет появилась здоровая девочка, которую назвали Светлана.

Гале из "Иронии судьбы" уже 75 лет

Но, как только в семье все наладилось, тяжело заболел, а затем и скончался от рака муж Ольги Александр Скворцов. Для актрисы это была тяжелая утрата, чтобы ее пережить, она полностью ушла в работу.

Где сейчас Ольга Науменко и говорит ли о войне

Советской актрисе сейчас 75 лет и она продолжает заниматься творчеством. Живет она в России и даже сейчас является востребованной. Ольга играет в театре и берет участие в различных передачах.

В 2024 году Науменко снялась в триллере "Варшава’21", а также в кинолентах "Пираты галактики Барракуда" и втором сезоне "СуперИвановых". Богатым на премьеры для Ольги окажется и 2025 год, в стадии производства с актрисой находится несколько фильмов.

Ольга Науменко продолжает сниматься в кино

Что касается войны в Украине, то актриса не делала никаких заявлений. Она раньше не говорила публично о своей позиции и сейчас предпочитает умалчивать о российском вторжении в Украину.