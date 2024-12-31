Втратила маленьку доньку та чоловіка: як змінилася Галя з "Іронії долі" і що говорить про війну

Ольга продовжує займатися творчістю

Новорічна комедія "Іронія долі, чи з легким парою" стала культовою і прославила багатьох радянських акторів. Серед них Андрій М’ягков, Барбара Брильська, а також Ольга Науменко, яка зіграла Галю — наречену головного героя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилася радянська акторка та як склалася її доля. Ми дізналися, чи Ольга Науменко щось говорить про війну в Україні.

Як зараз виглядає Галя з "Іронії долі"

Актриса Ольга Науменко народилася в 1949 році в Москві й ще в школі зрозуміла, що зв’яже свою долю зі сценою. Ольга брала участь у спектаклях і бувши старшокласницею записалася в Театр юних москвичів, з яким гастролювала по містах Росії.

Ольга Науменко в юності

Після закінчення школи вона з другого разу вступила до Щукінського училища і стала актрисою трупи Московського театру ім. Миколи Гоголя. Науменко швидко привернула до себе увагу, оскільки мала гарну зовнішність і харизму, тому почала отримувати провідні ролі у спектаклях.

Ольга Науменко з дитинства мріяла стати акторкою

Паралельно Ольга розвивала кар’єру у кіно. Дівчині дебютувала у фільмі "Довгий день Кольки Павлюкова", потім з’явилася в картинах "Непідсудний", "Переступи поріг", "Тіні зникають опівдні".

Ольга Науменко у фільмі "Тіні зникають опівдні"

Проте прославила її все ж таки роль Галі в радянському фільмі Ельдара Рязанова "Іронія долі, або з легким паром". Науменко зіграла наречену Євгена Лукашина, яку він покинув заради Надії.

Кадр із фільму "Іронія долі"

У фільм Ольга потрапила випадково, а через те, що під час зйомок посварилася з режисером, у кінокартинах Рязанова більше не з’являлася. Але Науменко не засмучувалася із цього приводу, заявлявши, що не прагне бути знаменитою.

Що стосується особистого життя, то актриса була одружена один раз. Її обранцем став актор Олександр Скворцов, з яким вона прожила у шлюбі 32 роки.

Ольга Науменко разом із чоловіком Олександром Скворцовим

Подружжя проживало разом і горе, і радості. Перше випробування на їхню долю випало після народження первістка — дочки Олександри. Коли дівчинці був 1 та 4 місяці батьки взяли її з собою на гастролі, але дитині стало дуже погано, у неї піднялася температура. Після обстеження лікарі поставили діагноз – злоякісна пухлина нирки. Дівчинка померла у віці 1 рік та 8 місяців.

Як зараз виглядає актриса Ольга Науменко

Ця трагедія зміцнила стосунки подружжя, вони пережили її разом, хоча Ольга боялася повторення ситуації й не хотіла бути мамою вдруге, тому одного разу зробила аборт. Але через роки подружжя все ж таки зважилося знову стати батьками й в 40 років Ольга народила дівчинку, яку назвали Світлана.

Галі з "Іронії долі" вже 75 років

Але як тільки в сім’ї все налагодилося, важко захворів, а потім і помер від раку чоловік Ольги Олександр Скворцов. Для актриси це була важка втрата, щоб її пережити, вона повністю пішла у роботу.

Де зараз Ольга Науменко і чи говорить про війну

Радянській актрисі зараз 75 років і вона продовжує займатися творчістю. Живе вона в Росії й навіть зараз є популярною. Ольга грає у театрі та бере участь у різних передачах.

У 2024 році Науменко знялася у трилері "Варшава’21", а також у кінострічках "Пірати галактики Барракуда" та другому сезоні "СуперІванових". Багатим на прем’єри для Ольги виявиться і 2025 рік, на стадії виробництва з актрисою перебуває кілька фільмів.

Ольга Науменко продовжує зніматися у кіно

Що стосується війни в Україні, то актриса не робила жодних заяв. Вона раніше не говорила публічно про свою позицію і зараз вважає за краще мовчати про російське вторгнення в Україну.