"Мимрі" із "Службового роману" вже 90 років: як у молодості виглядала Аліса Фрейндліх і яка вона зараз (фото)

Акторка підтримала окупацію Криму

Російська акторка та зірка фільму "Службовий роман" Аліса Фрейндліх була відомою не тільки серед росіян, але й серед українців після виходу комедії. Так, артистка підтримала окупацію Криму у 2016 році, за що потрапила до бази "Миротворець". Зараз акторці 90 років, але якою вона була у молодості?

Так, у 2022 році актриса висловилася проти російської агресії, але до цього її позиція була пропутінською. "Телеграф" вирішив пригадати, якою була "мимра" зі "Службового роману" Аліса Фрейндліх.

Аліса Фрейндліх народилася у Ленінграді (тепер Санкт-Петербург). Навчалася у ленінградському театральному інституті, а пізніше стала працювати у Великому драмтеатрі ім. Товстоногова, провідною акторкою якого вона є й донині.

У 1977 році на екрани вийшов фільм "Службовий роман", завдяки якому Фрейндліх і стала відомою. Також акторка знімалася й в інших кінострічках, таких як "Анна та Командор", "Д’Артаньян та три мушкетери" тощо.

Особисте життя

Цікаво, що Аліса Фрейндліх була одружена тричі. Два зі шлюбів були з українцями. Вперше акторка вийшла заміж за свого однокурсника, але пара розлучилася через рік. Згодом вона зустрілася з Ігоря Петровича Владимирова, за якого незабаром вийшла заміж. Він режисером та актором, який народився в українському місті Катеринослав. У шлюбі народилася донька Варвара. У 1999 році Владимиров помер.

Третій шлюб акторки, який розпочався у 1983 році, був з українським художником та актором Юрієм Соловеєм, який народився у Кіровограді )зараз Кропивницький). Однак довго пара не була разом, вони розлучилися у 1990 році.

Аліса Фрейндліх про війну

У 2012 році Аліса Фрейндліх давала агітаційне інтерв'ю "Чому я голосую за Путіна" і була членом партії "Єдина Росія". У 2018 році за підтримку анексії Криму акторку було внесено до бази "Миротворця" як особа, що створює загрозу національній безпеці України.

У грудні 2013 року російська актриса була у Києві зі спектаклем. За її словами у 2014 році, якби її запросили в Україну знову, вона б не відмовилася. "Якби запросили, поїхала б. І до Криму поїхала б — чому ні?" — заявила Фрейндліх.

У 2016 році акторка повністю розчарувала українців своєю підтримкою окупації Криму. Вона заявила, що півострів завжди належав Росії. "Я вважаю, що Крим споконвіку був наш. А те, що Хрущов, царство йому небесне, створив таку безглуздість, віддавши Крим Україні, — він же не знав, що Радянський Союз розпадеться, йому це й на думку не спадало. Якби він знав, то, може, тоді б цього й не зробив", — заявила акторка.

У 2013 році акторка приїздила до України з театром. У 2014 вона зізналася, що не відмовилася б приїхати до України ще раз, а також не проти виступити у Криму. "Якби запросили, поїхала б. І до Криму поїхала б — чому ні?" — заявила Фрейндліх.

Проте, після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року артистка виступила проти війни. Вона навіть підписала антивоєнне звернення до президента РФ Путіна від імені діячів культури, у якому просили припинити вбивати людей. Ба більше, у травні 2022 року вона відмовилася від ролі у спектаклі театру, в якому довго працювала, через підтримку війни керівництвом.

Де зараз Аліса Фрейндліх

Навіть не зважаючи на те, що вторгнення акторка не підтримала, вона продовжує жити та працювати у Росії. Країну-агресорку Френдліх не покидала, а висловлювань щодо війни більше не робила.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зірка "Іронії долі" М’ягков виглядав незадовго до смерті. Він засуджував російську агресію проти України, а також окупацію Криму та територій Донбасу.