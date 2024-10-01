Виходила заміж за українців, але виправдала анексію Криму: що говорить про війну "мимра" Аліса Фрейндліх (фото)

Заяви зірки "Службового роману" неоднозначні, але категоричні щодо війни РФ проти України

Російська актриса Аліса Фрейндліх занесена до чистилища "Миротворця" не просто так. Зірка фільму "Службовий роман", яка зіграла начальницю-"мимру", стала повним розчаруванням українців у 2016 році після анексії Росією українського Криму.

2022 року Фрейндліх звернулася до російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні. "Телеграф" розповідає, що відомо про її позицію щодо повномасштабного нападу своєї країни-агресорки.

Що відомо про Алісу Фрейндліх

Акторка народилася в Ленінграді (зараз Санкт-Петербург). Закінчила Ленінградський театральний інститут ім. О. М. Островського, працювала в Академічному драматичному театрі імені В. Ф. Комісаржевської, в Ленінградському театрі імені Ленради, а з 1983 року є провідною актрисою Великого драматичного театру ім. Г. О. Товстоногова.

Фільм "Службовий роман" (1977) приніс Фрейндліх величезну популярність та любов не лише росіян, а й українців. Цікаво, що артистка грала й у фільмах українських кіностудій: "Анна та Командор" (1974), "Д’Артаньян та три мушкетери" (1978), "Чехарда" (1987).

Кадр з фільму "Д’Артаньян та три мушкетери"

Фрейндліх у фільмі "Анна та Командор"

Заміж за українця

Актриса була одружена тричі. У 1956 році Аліса Фрейндліх розписалася зі студентом-однокурсником, але через рік пара розлучилася. Потім артистка вийшла заміж за театрального режисера та актора Ігоря Петровича Владимирова (помер 1999 року) — уродженця Катеринослава (нині м. Дніпро), від нього народила єдину доньку Варвару.

Від шлюбу з Владимировим у актриси з’явилася дочка Варвара

На початку 1980-х років Фрейндліх розпочала шлюбні стосунки з актором та художником Юрієм Соловеєм, який народився у Кіровограді (зараз Кропивницький). У 1990 році подружжя розійшлося. Сам Юрій Соловей з 1999 року живе і працює в Гамбурзі, Німеччина.

Третій чоловік Фрейндліх – Юрій Соловей

Що говорить про війну Аліса Фрейндліх

2016 року в інтерв’ю росЗМІ актриса заявила, що Крим завжди належав Росії. "Я вважаю, що Крим споконвіку був наш. А те, що Хрущов, царство йому небесне, створив таку безглуздість, віддавши Крим Україні, — він же не знав, що Радянський Союз розпадеться, йому це й на думку не спадало. Якби він знав, то, може, тоді б цього й не зробив", – видала росіянка.

За відкрите виправдання анексії півострова у 2018 році Фрейндліх було внесено до бази даних "Миротворець" та включено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Крім того, Фрейндліх раніше була членом партії "Єдина Росія", а 2012 року виступила на підтримку Путіна на президентських виборах.

У грудні 2013 року російська актриса була у Києві зі спектаклем. За її словами у 2014 році, якби її запросили в Україну знову, вона б не відмовилася. "Якби запросили, поїхала б. І до Криму поїхала б — чому ні?" — заявила Фрейндліх.

А ось повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року артистка засудила. Попри санкції з боку України та підтримку анексії Криму, Фрейндліх підписала антивоєнне звернення до Путіна від імені діячів культури, в якому закликали припинити вбивати людей.

"Я не можу зрозуміти, як таке могло статися. Це катастрофа, і ми всі повинні зробити все можливе, щоб зупинити цю війну", — заявила у 2022 році актриса. У травні того року росіянка відмовилася грати у спектаклі свого театру, керівництво якого підтримало так зване "СВО". При цьому Фрейндліх не поїхала з Росії та продовжує там жити і працювати. Інших публічних заяв про війну РФ проти України актриса не робила.

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