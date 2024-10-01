Виходила заміж за українців, але виправдала анексію Криму: що говорить про війну "мимра" Аліса Фрейндліх (фото)
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Заяви зірки "Службового роману" неоднозначні, але категоричні щодо війни РФ проти України
Російська актриса Аліса Фрейндліх занесена до чистилища "Миротворця" не просто так. Зірка фільму "Службовий роман", яка зіграла начальницю-"мимру", стала повним розчаруванням українців у 2016 році після анексії Росією українського Криму.
2022 року Фрейндліх звернулася до російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні. "Телеграф" розповідає, що відомо про її позицію щодо повномасштабного нападу своєї країни-агресорки.
Що відомо про Алісу Фрейндліх
Акторка народилася в Ленінграді (зараз Санкт-Петербург). Закінчила Ленінградський театральний інститут ім. О. М. Островського, працювала в Академічному драматичному театрі імені В. Ф. Комісаржевської, в Ленінградському театрі імені Ленради, а з 1983 року є провідною актрисою Великого драматичного театру ім. Г. О. Товстоногова.
Фільм "Службовий роман" (1977) приніс Фрейндліх величезну популярність та любов не лише росіян, а й українців. Цікаво, що артистка грала й у фільмах українських кіностудій: "Анна та Командор" (1974), "Д’Артаньян та три мушкетери" (1978), "Чехарда" (1987).
Заміж за українця
Актриса була одружена тричі. У 1956 році Аліса Фрейндліх розписалася зі студентом-однокурсником, але через рік пара розлучилася. Потім артистка вийшла заміж за театрального режисера та актора Ігоря Петровича Владимирова (помер 1999 року) — уродженця Катеринослава (нині м. Дніпро), від нього народила єдину доньку Варвару.
На початку 1980-х років Фрейндліх розпочала шлюбні стосунки з актором та художником Юрієм Соловеєм, який народився у Кіровограді (зараз Кропивницький). У 1990 році подружжя розійшлося. Сам Юрій Соловей з 1999 року живе і працює в Гамбурзі, Німеччина.
Що говорить про війну Аліса Фрейндліх
2016 року в інтерв’ю росЗМІ актриса заявила, що Крим завжди належав Росії. "Я вважаю, що Крим споконвіку був наш. А те, що Хрущов, царство йому небесне, створив таку безглуздість, віддавши Крим Україні, — він же не знав, що Радянський Союз розпадеться, йому це й на думку не спадало. Якби він знав, то, може, тоді б цього й не зробив", – видала росіянка.
За відкрите виправдання анексії півострова у 2018 році Фрейндліх було внесено до бази даних "Миротворець" та включено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Крім того, Фрейндліх раніше була членом партії "Єдина Росія", а 2012 року виступила на підтримку Путіна на президентських виборах.
У грудні 2013 року російська актриса була у Києві зі спектаклем. За її словами у 2014 році, якби її запросили в Україну знову, вона б не відмовилася. "Якби запросили, поїхала б. І до Криму поїхала б — чому ні?" — заявила Фрейндліх.
А ось повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року артистка засудила. Попри санкції з боку України та підтримку анексії Криму, Фрейндліх підписала антивоєнне звернення до Путіна від імені діячів культури, в якому закликали припинити вбивати людей.
"Я не можу зрозуміти, як таке могло статися. Це катастрофа, і ми всі повинні зробити все можливе, щоб зупинити цю війну", — заявила у 2022 році актриса. У травні того року росіянка відмовилася грати у спектаклі свого театру, керівництво якого підтримало так зване "СВО". При цьому Фрейндліх не поїхала з Росії та продовжує там жити і працювати. Інших публічних заяв про війну РФ проти України актриса не робила.
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