Выходила замуж за украинцев, но оправдала аннексию Крыма: что говорит о войне "мымра" Алиса Фрейндлих (фото)

Заявления звезды "Служебного романа" неоднозначны, но категоричны касательно войны РФ против Украины

Российская актриса Алиса Фрейндлих, перенесшая в 2020 году опасную болезнь, занесена в чистилище "Миротворца" не просто так. Звезда фильма "Служебный роман", сыгравшая начальницу-"мымру", стала полным разочарованием украинцев в 2016 году после аннексии Россией украинского Крыма.

В 2022 году Фрейндлих обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину касательно войны в Украине. "Телеграф" рассказывает, что известно о ее позиции по поводу полномасштабного нападения своей страны-агрессорши.

Что известно об Алисе Фрейндлих

Актриса родилась в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Окончила Ленинградский театральный институт им. О. М. Островского, работала в Академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской, в Ленинградском театре имени Ленсовета, а с 1983 года является ведущей актрисой Большого драматического театра им. Г. О. Товстоногова.

Фильм "Служебный роман" (1977) принес Фрейндлих огромную популярность и любов не только россиян, но и украинцев. Интересно, что артистка играла и в фильмах украинских киностудий: "Анна и Командор" (1974), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Чехарда" (1987).

Кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Фрейндлих в фильме "Анна и Командор"

Замуж за украинца

Актриса была замужем трижды. В 1956 году Алиса Фрейндлих расписалась со студентом-однокурсником, но спустя год пара развелась. Затем артистка вышла замуж за театрального режиссера и актера Игоря Петровича Владимирова (умер в 1999 году) — уроженца Екатеринослава (ныне г. Днепр), от него родила единственную дочь Варвару.

От брака с Владимировым у актрисы появилась дочь Варвара

В начале 1980-х годов Фрейндлих начала брачные отношения с актером и художником Юрием Соловеем, который родился в Кировограде (сейчас Кропивницкий). В 1990 году супруги разошлись. Сам Юрий Соловей с 1999 живет и работает в Гамбурге, Германия.

Третий муж Фрейндлих - Юрий Соловей

Что говорит о войне Алиса Фрейндлих

В 2016 году в интервью росСМИ актриса заявила, что Крым всегда принадлежал России. "Я считаю, что Крым испокон веку был наш. А то, что Хрущёв, царство ему небесное, сотворил такую белиберду, отдав Крым Украине, — он же не знал, что Советский Союз распадётся, ему это и в голову не приходило. Если б он знал, то, может, тогда бы этого и не сделал", — выдала россиянка.

За открытое оправдание аннексии полуострова в 2018 году Фрейндлих была внесена в базу данных "Миротворец" и включена в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, Фрейндлих раньше была членом партии "Единая Россия", а в 2012 году выступила в поддержку Путина на президентских выборах.

В декабре 2013 года российская актриса была в Киеве со спектаклем. По ее словам в 2014 году, если бы ее пригласили в Украину снова, она бы не отказалась. "Если бы пригласили, поехала бы. И в Крым поехала бы – почему нет?" — заявила Фрейндлих.

А вот полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года артистка осудила. Несмотря на санкции со стороны Украины и поддержку аннексии Крыма, Фрейндлих подписала антивоенное обращение к Путину от имени деятелей культуры, в котором призывали прекратить убивать людей.

"Я не могу понять, как такое могло случиться. Это катастрофа, и мы все должны сделать все возможное, чтобы остановить эту войну", — заявила в 2022 году актриса. В мае того года россиянка отказалась играть в спектакле своего театра, руководство которого поддержало так называемое "СВО". При этом Фрейндлих не уехала из России и продолжает там жить и работать. Других публичных заявлений о войне РФ против Украины актриса не делала.

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