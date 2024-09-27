Зеленского актриса называет "агрессором"

Уроженка Ялты Эвелина Бледанс открыто поддержала аннексию Крыма и неоднократно делала заявления, оправдывающие действия России. Она публично называет себя "русской" и в пропагандистских эфирах резко высказывается об Украине, в частности обвиняет Владимира Зеленского.

Актриса хорошо известна украинской аудитории благодаря участию в одесской комик-труппе "Маски", где работала в 1990-х и начале 2000-х. Несмотря на это, после 2014 года она не только продолжила посещать оккупированный Крым, но и оказалась в центре критики из-за своей публичной позиции по поводу войны.

Что известно об Эвелине Бледанс

Родилась 5 апреля 1969 года в Ялте в латышско-еврейской семье. Окончила местную школу, а в 1990 году — актерский факультет российского государственного института сценических искусств. После этого приехала в Одессу и начала сниматься в комик-труппе "Маски", в большинстве случаев сексуальную медсестру, где главным руководителем был Георгий Делиев, также предатель Украины.

Что Эвелина Бледанс говорит о войне в Украине

В 2015 году актриса заявила, что Крым никогда не принадлежал Украине. Российскую аннексию полуострова в 2014 году она рассматривает как возвращение в "родную гавань" РФ.

В июле 2015 года Бледанс была внесена в базу "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины, когда возвращалась в Крым.

Бледанс в Крыму в 2015 году. Фото: instagram.com/bledans

Актриса продолжает посещать оккупированый Крым, 2024 год. Фото: instagram.com/bledans

С 15 января 2023 года актриса находится под санкциями СНБО за деятельность, направленную против Украины. Они включают в себя замораживание активов на территории страны, прекращение культурного сотрудничества, а также лишение государственных наград.

После полномасштабного вторжения России в Украину Эвелина Бледанс молила о примирении "братских народов". 25 февраля она выложила соответствующий пост в Инстаграме: "Молим о здоровье простых людей и о благоразумии сильных мира сего". Позже актриса выразила поддержку стране-террористке.

"Евелина Бледанс обменяла украинские амбиции на подачки Кремля", — так звучит сюжет про актрису, который вышел на канале FREEДОМ. Артистка активно поддерживает российских военнослужащих: она неоднократно посещала военные госпитали и выступала перед оккупантами.

"В первые дни я позвонила ему (бывшему мужу, актеру Юрию Стецковскому ("Маски-шоу", "Каламбур"), который живет в Одессе), спрашивала как вы, все ли в порядке. Ну он супер интеллигентный мужчина и никогда не будет вступать в какие-то дрязги. Но по его тону я поняла, что я "заблудшая овца", ничего не понимаю и со мной разговаривать не о чем", — рассказала в эфире Бледанс российскому пропагандисту Борису Корчевникову.

В марте 2022 года Бледанс в пьяном состоянии записала видео, в котором унизила украинцев и восхвалила россиян. А в 2024 году в комментарии росСМИ актриса лицемерно заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "агрессор, который сотворил то, что невозможно назвать человеческими поступками".

