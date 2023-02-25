Учитывая его состояние, похоже, уже совсем скоро путинист не сможет вести свою программу на росТВ

Известный российский пропагандист Борис Корчевников, получивший популярность после сериала "Кадеты", который транслировали и в Украине, чувствует себя и выглядит все хуже. Россиянин с детства глух на одно ухо, а недавно у него начались еще и проблемы с дикцией и мимикой.

На днях путинист снова засветился на одном из мероприятий в россии, напомнив своим видом, насколько серьезна ситуация. Видео появилось в телеграм-канале НеМалахов. Подпись свидетельствует, что "Борис Корчевников из-за проблем со слухом общается с собеседниками с помощью специальных приложений. Можно только догадываться, как тяжело ему даются интервью, если собственного голоса ведущий тоже не слышит". Кроме того, он носит слуховой аппарат и во время разговора внимательно всматривается в лицо собеседника.

Известно, что 40-летний журналист полностью потерял слух на одном ухе еще в 3 года из-за менингита. После этого проблемы сопровождают его всю жизнь. Несколько лет назад путинский пропагандист перенес трепанацию черепа из-за опухоли у слухового нерва. Это повлияло и на его карьеру: поскольку он ведущий шоу "Жизнь и судьба" на российском телевидении, то на него сейчас вынуждена работать целая команда. Для телеведущего в студии размещены целых 4 монитора, на которых и запускаются вопросы к гостям. Чтобы задать их, сначала Корчевников должен прочесть текст на суфлере.

Напомним, что с 15 января 2023 он находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность (Указ Президента Украины №23/2023). Кроме того, под санкциями путинист и в странах ЕС и Швейцарии. В октябре 2019 года Корчевновков был в Киеве как "церковный представитель", ведь за несколько лет до этого получил благословение от КГБиста и по совместительству российского патриарха Кирилла и стал гендиректором российского пропагандистского православного телеканала о РПЦ под названием "Спас". После его визита в Украину СБУ открывала уголовное производство, которое впоследствии закрыли из-за того, что спецслужбы "не получили данных по совершению Корчевниковым действий, которые могут нанести вред национальной безопасности".