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Пропагандист Корчевников – в безнадежном состоянии: у звезды "Кадетов" серьезные проблемы со слухом

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Борис Корчевников Новость обновлена 25 февраля 2023, 12:14
Борис Корчевников. Фото uznayvse.ru

Учитывая его состояние, похоже, уже совсем скоро путинист не сможет вести свою программу на росТВ

Известный российский пропагандист Борис Корчевников, получивший популярность после сериала "Кадеты", который транслировали и в Украине, чувствует себя и выглядит все хуже. Россиянин с детства глух на одно ухо, а недавно у него начались еще и проблемы с дикцией и мимикой.

На днях путинист снова засветился на одном из мероприятий в россии, напомнив своим видом, насколько серьезна ситуация. Видео появилось в телеграм-канале НеМалахов. Подпись свидетельствует, что "Борис Корчевников из-за проблем со слухом общается с собеседниками с помощью специальных приложений. Можно только догадываться, как тяжело ему даются интервью, если собственного голоса ведущий тоже не слышит". Кроме того, он носит слуховой аппарат и во время разговора внимательно всматривается в лицо собеседника.

Известно, что 40-летний журналист полностью потерял слух на одном ухе еще в 3 года из-за менингита. После этого проблемы сопровождают его всю жизнь. Несколько лет назад путинский пропагандист перенес трепанацию черепа из-за опухоли у слухового нерва. Это повлияло и на его карьеру: поскольку он ведущий шоу "Жизнь и судьба" на российском телевидении, то на него сейчас вынуждена работать целая команда. Для телеведущего в студии размещены целых 4 монитора, на которых и запускаются вопросы к гостям. Чтобы задать их, сначала Корчевников должен прочесть текст на суфлере.

Напомним, что с 15 января 2023 он находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность (Указ Президента Украины №23/2023). Кроме того, под санкциями путинист и в странах ЕС и Швейцарии. В октябре 2019 года Корчевновков был в Киеве как "церковный представитель", ведь за несколько лет до этого получил благословение от КГБиста и по совместительству российского патриарха Кирилла и стал гендиректором российского пропагандистского православного телеканала о РПЦ под названием "Спас". После его визита в Украину СБУ открывала уголовное производство, которое впоследствии закрыли из-за того, что спецслужбы "не получили данных по совершению Корчевниковым действий, которые могут нанести вред национальной безопасности".

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