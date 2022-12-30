Артист будто из последних пытается произносить слова

Известный российский актер, телеведущий и пропагандист Борис Корчевников видимо совсем скоро не сможет вести свое шоу "Жизнь и судьба" на российском телевидении. С каждым выпуском звезде "Кадетов" все сложнее управлять своей мимикой, а также выговаривать слова. Скорее всего, его также настигла судьба многих пропагандистов, как к примеру певца Баскова, — тяжелая болезнь.

Telegram-канал "НеМалахов" поделился несколькими кадрами с эфира шоу "Жизнь и судьба", на которых видно, что Корчевников за последнее время значительно прибавил в весе, а также отчетливо слышно, что у него начались серьезные проблемы с речью.

"Борис Корчевников не только теряет слух. Пишут, что у ведущего начались проблемы с мимикой и дикцией. Собственно, вот сегодняшний эфир" — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи отмечают, то у телеведущего рак, и вести шоу он уже не должен. Также многие отметили, что гостям программы также видно, что совсем неудобно.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как в аннексированном россией Крыму неизвестные подожгли автомобили у дома российского пропагандиста дмитрия киселева.

Также мы писали, что в России умер пропагандист Владимир Сунгоркин, являвшийся главным редактором любимой газеты владимира путина "Комсомольская правда".