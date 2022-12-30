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У пропагандиста путина Корчевникова начались проблемы с мимикой и дикцией из-за тяжелой болезни (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Борис Корчевников Новость обновлена 30 декабря 2022, 08:35
Борис Корчевников. Фото smotrim.ru

Артист будто из последних пытается произносить слова

Известный российский актер, телеведущий и пропагандист Борис Корчевников видимо совсем скоро не сможет вести свое шоу "Жизнь и судьба" на российском телевидении. С каждым выпуском звезде "Кадетов" все сложнее управлять своей мимикой, а также выговаривать слова. Скорее всего, его также настигла судьба многих пропагандистов, как к примеру певца Баскова, — тяжелая болезнь.

Telegram-канал "НеМалахов" поделился несколькими кадрами с эфира шоу "Жизнь и судьба", на которых видно, что Корчевников за последнее время значительно прибавил в весе, а также отчетливо слышно, что у него начались серьезные проблемы с речью.

"Борис Корчевников не только теряет слух. Пишут, что у ведущего начались проблемы с мимикой и дикцией. Собственно, вот сегодняшний эфир" — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи отмечают, то у телеведущего рак, и вести шоу он уже не должен. Также многие отметили, что гостям программы также видно, что совсем неудобно.

Отзывы про Корчевникова
Отзывы про Корчевникова
Отзывы про Корчевникова
Отзывы про Корчевникова

Ранее "Телеграф" также сообщал, как в аннексированном россией Крыму неизвестные подожгли автомобили у дома российского пропагандиста дмитрия киселева.

Также мы писали, что в России умер пропагандист Владимир Сунгоркин, являвшийся главным редактором любимой газеты владимира путина "Комсомольская правда".

Теги:
#Актер #Телеведущий #Борис Корчевников