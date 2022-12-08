"Еле стоит, нога не сгибается": путинист Басков из-за болезни практически не может ходить (видео)

На видео отчетливо видно, что певец сильно хромает: его левая нога совсем не сгибается

Российский певец-путинист Николай Басков в последнее время заметно растолстел, чем вызвал немало обсуждений и насмешек касательно своей внешности. Теперь же в сети появились доказательства того, что путинист Басков действительно находится в плачевном состоянии.

Соответствующее видео с одного из последних выступлений Баскова опубликовало издание super. Так, на кадрах видно, что Басков практически не может сам передвигаться.

Как пишет издание, на съемках новогоднего концерта Басков единственный из артистов выходил и уходил со сцены в кромешной тьме (в зрительном зале гасили свет). Во время музыкального номера певец заметно избегал передвижений по сцене, простояв четыре минуты на месте в окружении активной подтанцовки.

Сам концерт же Басков покидал, скрыв лицо капюшоном и черной маской. На видео отчетливо видно, что певец сильно хромает: его левая нога совсем не сгибается. Как пишет Super, на съемках другого концерта на прошлой неделе Баскова записывали отдельно от остального концерта, когда из зала уже вывели зрителей.

Как писал "Телеграф", ранее Николай Басков появился на публике заметно растолстевшим и с распухшим лицом. Уже тогда певца заподозрили в сокрытии болезни.