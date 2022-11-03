Опухший и с двумя подбородками: путинист Басков шокировал сеть новым лицом (фото)

Басков появился в кадре грузным, опухшим и даже нездоровым

Российский певец-путинист Николай Басков, которого вслед за Канделаки и Михалковым хотят судить в Украине, окончательно себя запустил и стал напоминать восковую куклу. Заплывший жиром певец в неприглядном виде появился на одной из российских передач.

Басков появился в кадре грузным, опухшим и даже нездоровым. На шоу он разревелся, рассказывая о раненых оккупантах. Однако зрителей больше заинтересовали изменения во внешности путиниста, который весьма заметно набрал вес.

Так Николай Басков выглядит сейчас

"Старый, грузный…"; "Надо слезинку пустить на публику, все уже проплачено!"; "Ни грамма доверия крокодильим слезам"; "Страшненький"; "Очень неестественно смотрится", — прокомментировали показательное выступление Баскова его же соотечественники.

А так Басков выглядел раньше

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Анна Асти, которая родилась в Черкассах, в первые дни полномасштабного вторжения россии находилась в Украине. Певица вместе со своей семьей сидела в бомбоубежище под обстрелами, и несмотря на это все равно вернулась в россию, где продолжила строить карьеру.