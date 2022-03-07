Баскова вслед за Канделаки и Михалковым хотят судить в Украине

Теперь певец может приехать для посещения украинской тюрьмы

Призывы российского исполнителя Николая Баскова к подрыву конституционной власти в Украине и его поддержка войны не прошли незамеченными отечественными органами правопорядка. Теперь он имеет статус подозреваемого согласно ч.2 ст. 110 УК Украины и будет задержан, если пересечет украинскую границу.

Об этом сообщила в своем Facebook Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Её обращение было напрямую направлено к самому Баскову, которого она иронично пожурила за его действия против Украины. Также она отметила, что он должен был понимать, к чему приведет его решение поддержать режим кровавого диктатора владимира путина.

"Своими действиями вы пропагандировали, оправдывали войну, пригласили смерть в Украину и этот факт мы проигнорировать права не имеем. Вы ведь хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространённый в социальных сетях — это миллионы "инфицированных" вашим "мнением" граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие", — написала Венедиктова.

Также Генпрокурор поинтересовалась, от кого же Басков вместе с российской армией решил защитить мирных украинцев и почему посчитал Донецкую и Луганскую области не Украиной, а какими-то террористическими "республиками".

"Что вы знаете о судьбе Луганска и Донецка? — спросила она. — Вижу, вы в совершенстве овладели навыками компьютерной грамотности и научились прямо по-пионерски пользоваться функцией "copy/paste". Ниже ваши слова, которые очевидно вам кто-то из кремлевских кабинетов переслал, а вы сознательно разместили на своей персональной странице: "Россия, признав ЛНР и ДНР, "имеет полное право взять на себя защиту этих республик". Каких республик? Луганск и Донецк — это Украина".

Отныне Николай Басков будет проходить подозреваемым по делу о призывах к подрыву конституционного порядка в Украине и насильственной смене власти. Если он рискнет пересечь границу, то будет арестован, а затем попадет на судебное слушанье касаемо его последующей судьбы.

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Напомним, что певца поддержала и известная телеведущая Тина Канделаки, которую, к слову, Венедиктова также пригласила "посетить" Украину и получить свое наказание за поддержку путинской кровавой диктатуры. Также заочно арестован украинскими властями оказался и режиссер Сергей Михалков — он тоже решил, что россия достойна звания "освободителя".

К слову, в первые дни войны "Телеграф" писал о том, кто из российских культурных деятелей твердо высказался против войны с Украиной.