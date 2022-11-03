Anna Asti сидела в Украине под бомбами и все равно уехала в россию: блогерша раскрыла секрет певицы

Войну в своей родной стране певица никак не комментирует

Украинская певица Анна Асти, которая родилась в Черкассах, в первые дни полномасштабного вторжения россии находилась в Украине. Певица вместе со своей семьей сидела в бомбоубежище под обстрелами, и несмотря на это все равно вернулась в россию, где продолжила строить карьеру.

Об этом рассказала украинская блогерша Алина Шаманская в интервью Славе Демину. Она не постеснялась в выражениях и заявила, что Анна "самая большая крыса".

При этом войну в своей родной стране певица никак не комментирует и не поддерживает ее народ. Напротив, по возвращению в россию Асти записала дуэт с известным путинистом Филиппом Киркоровым.

"Эта ASTI конченая. Это просто трэш. Я сейчас расскажу секрет. Она первые дни войны провела в Украине под бомбами со своим мужем-россиянином и со своей семьей. Они сидели в подвале. Это достоверная информация. И ты, с*ка, сидела под бомбами во время войны и приезжаешь в Россию и выпускаешь клип с Киркоровым. Мне кажется, это самая большая крыса", — сказала Шаманская.

Как сообщал "Телеграф", ранее Анну Асти обвинили в плагиате Светланы Лободы. По мнению пользователей сети, она копирует образ певицы.