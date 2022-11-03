Anna Asti сиділа в Україні під бомбами і все одно поїхала до росії: блогерка розкрила секрет співачки

Війну у своїй рідній країні співачка ніяк не коментує

Українська співачка Анна Асті, яка народилася у Черкасах, у перші дні повномасштабного вторгнення росії перебувала в Україні. Співачка разом зі своєю родиною сиділа у бомбосховищі під обстрілами, і попри це все одно повернулася до росії, де продовжила будувати кар’єру.

Про це розповіла українська блогерка Аліна Шаманська в інтерв’ю Славі Дьоміну. Вона не посоромилася у висловлюваннях і заявила, що Анна "найбільший щур".

При цьому війну у своїй рідній країні співачка ніяк не коментує та не підтримує її народ. Навпаки, після повернення до Росії Асті записала дует з відомим путіністом Філіппом Кіркоровим.

"Ця Асті кінчена. Це просто треш. Я зараз розповім секрет. Вона перші дні війни провела в Україні під бомбами зі своїм чоловіком-росіянином та зі своєю родиною. Вони сиділи у підвалі. Це достовірна інформація. І ти, с*ка, сиділа". під бомбами під час війни і приїжджаєш до росії і випускаєш кліп з Кіркоровим. Мені здається, це найбільший щур", — сказала Шаманська.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Анну Асті звинуватили у плагіаті Світлани Лободи. На думку користувачів мережі, вона копіює образ співачки.