"Списуй, але не точнісінько": Анна Asti стала посміховиськом у мережі, ставши "копією" Лободи (фото, відео)

Двох виконавиць поєднують також схожі риси обличчя та біляве волосся.

Відома співачка з України, екссолістка популярного гурту Artik & Asti Анна Дзюба, яка лише 2022 року почала сольну кар’єру, мабуть, вирішила піти стопами своєї колеги — співачки Світлани Лободи. Як і Лобода, Анна Asti почала будувати свою кар’єру не на батьківщині, а в країні-агресорі — росії. Проте те, у цьому "копіювання" не закінчилося.

У мережі помітили, що Анна вже копіює не лише поведінку Лободи на сцені, а іноді навіть її концертні костюми, а й її стиль у повсякденному житті. Також Asti вирішила "позичити" і "друзів" своєї колеги — наприклад, російського артиста Філіпа Кіркорова.

"Списуй, тільки не точнісінько — Ок" — коментують новий стиль Анни Asti "а-ля Лобода" в телеграм-каналі "Тільки нікому".

Порівняйте самі:

Також плагіат помітили і в одному із виступів Анни. Виступаючи перед російськими випускниками з однією зі своїх нових пісень, у програші співачка зі своїм танцювальним колективом виконувала невеликий танець, рухи якого дуже нагадують танець із кліпу Світлани Лободи "moLOko".

Нагадаємо, що про те, що гурт Artik&Asti розпадається, стало відомо 2 листопада 2021 року. Про це небагатослівно повідомив Артик у своєму Інстаграмі. Асті свій відхід із групи практично не коментувала. Лише в інтерв’ю Ксенії Собчак дівчина коротко наголосила, що в цьому "ніхто не винен". У мережі почали з’являтися чутки, що у групі тривалий час були конфлікти.

Лише через 2 місяці Ганна розкрила причину свого відходу з групи. За її словами, вони з Умріхіним вирішили просто розійтися сольними дорогами через 10-річну співпрацю.

Раніше "Телеграф" розповідав про історію успіху гурту Artik & Asti: з моменту створення до новини про розпад колективу.