Чому розпалися Artik & Asti: у мережі говорять про серйозні конфлікти у групі

Блогер Анна Покров натякнула на скандал усередині гурту Artik & Asti.

Листопад для шанувальників популярного українського гурту Artik & Asti розпочався з поганих новин. 2 листопада продюсер та виконавець колективу Артем Умріхін повідомив, що солістка Ганна Дзюба залишає групу через 10 років. Конкретної причини артисти не називають, лише зазначають, що їм час кожному йти своєю дорогою.

Пізніше, в інтерв’ю Ксенії Собчак, Ганна Дзюба вперше прокоментувала свій відхід. Однак співачка нічого конкретного не сказала.

Щобільше, після оголошення про звільнення Анна одразу закрила свою сторінку в Інстаграм та перестала виходити на зв’язок зі своїми шанувальниками. За тиждень артистка не відновила відкритий доступ, а нових запитів на підписку не приймає.

Попри те, що артисти позитивно відгукуються один про одного, у мережі з’явилися чутки про серйозні конфлікти у групі. Про це на своєму ютуб-каналі про це заговорила відома блогерка Ганна Покров.

"Це було очікувано" — заявила дівчина, зазначивши, що Артем і Аня дуже сварилися між собою.

І мабуть, їхній конфлікт досяг свого апогею, що змусило Ганну піти з колективу напередодні новорічних корпоративів, які приносять досить добрий заробіток.

Раніше "Телеграф" розповідав про історію успіху гурту Artik & Asti: з моменту створення до новини про розпад колективу.