Солістка Artik & Asti вперше прокоментувала розпад гурту

Співачка зазначила, що їм з Артемом Умріхіним настав час йти своїми дорогами.

У вівторок, 2 листопада, світ шоу-бізнесу сколихнула новина про вихід з популярного дуету Artik&Asti солістки Анни Дзюби. Про це повідомив продюсер та виконавець колективу Артем Умріхін в Інстаграм.

Проте, конкретна причина такого рішення Ганни невідома. Сама Дзюба нічого не коментувала.

У середу, 3 листопада, на ютуб-каналі Ксенії Собчак вийшло спільне інтерв’ю з Артемом та Ганною, в якому співачка вперше хоч щось сказала про своє рішення покинути гурт. Собчак зв’язалася з Ганною через телефон напередодні виходу інтерв’ю. Знову ж таки: жодних конкретних причин артистка не назвала.

"Ніхто не винен. Це була красива і потужна історія" — сказала Ганна, додавши, що вона дуже вдячна Артему за співпрацю, але тепер кожен має йти своєю дорогою.

Щодо планів артистів на майбутнє: колектив залишається, але вже продовжуватиме свою роботу в новому складі, а Ганна поки не знає, що робитиме далі.

"Не поспішатимемо і подивимося, що буде в майбутньому. Час покаже" — підсумувала співачка.

Повне відео інтерв’ю Ксенії Собчак та дуету Artik&Asti:

Раніше "Телеграф" розповідав про історію успіху гурту Artik & Asti : з моменту створення до новини про розпад колективу.