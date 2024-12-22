Багатодітний тато: як виглядають усі четверо дітей Усика і його коханої дружини Катерини (фото)

Старшій дочці українського боксера 14 років

Головною підтримкою українського боксера Олександра Усика в Ер-Ріяді під час бою з Тайсоном Ф’юрі стала його дружина Катерина Хмелевська (у дівоцтві). Катя та Сашко познайомилися ще у шкільні роки у Сімферополі, а у 2009 році пара зіграла весілля.

Катерина Усик залишається головною підтримкою та опорою своєму чоловіку. За всі ці роки жінка подарувала боксерові чотирьох дітей. 2010 року у подружжя з’явилася дочка Єлизавета, 2013-го — син Кирило, 2015-го — син Михайло, а в січні 2024 року на світ з’явилася дочка Марія.

Як виглядають діти Олександра Усика

Цього року старшій дочці чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, Єлизаветі Усик виповнилося 14 років.

Сини Олександра, як і їхній зірковий батько, захоплені спортом. Особливо полюбився хлопчакам дзюдо, і вони вже досягли успіхів — вибороли золоті медалі на змаганнях.

Наймолодшій доньці Олександра та Катерини немає ще й року. Дівчинку назвали Марією і зрідка мама ділиться знімками прекрасної малечі в соціальних мережах.

Нагадаємо, після перемоги Усик продемонстрував публіці в Ер-Ріяді справжню шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку спеціально привезли з України на цей поєдинок. На сайті "Телеграф" можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик — Ф’юрі 2, а також ознайомитися з підсумковими записками суддів.