Вона — головна підтримка українського чемпіона: найгарячіші фото 36-річної Катерини Усик

Мама чотирьох дітей залишається у чудовій формі

У суботу, 21 грудня, у столиці Саудівської Аравії український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф’юрі у матчі-реванші, успішно захистивши свої чемпіонські титули у світовому боксі. Під час бою Усика гаряче підтримувала його дружина Катерина.

Подружжя перебуває у шлюбі з 2009 року, і за цей час вони стали батьками чотирьох прекрасних дітей. Катерина (у дівоцтві Хмелевська) до весілля із майбутньою зіркою боксу довго займалася танцями.

Дружина Олександра Усика в січні 2024 року подарувала чоловіку другу дочку та четверту за рахунком дитину. Зараз 36-річна жінка може похвалитися апетитною фігурою та пишними формами. Катерина часто радує шанувальників фотографіями у відвертих образах. Нещодавно вона вразила підписників у соцмережі шикарними довгими ніжками.

Найгарячіші фото Катерини Усик

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