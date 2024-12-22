Она — главная поддержка украинского чемпиона: самые горячие фото 36-летней Екатерины Усик

Мама четверых детей остается в прекрасной форме

В субботу, 21 декабря, в столице Саудовской Аравии украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в матче-реванше, успешно защитив свои чемпионские титулы в мировом боксе. Во время боя Усика горячо поддерживала его супруга Екатерина.

Супруги состоят в браке с 2009 года, и за это время они стали родителями четырех прекрасных детей. Екатерина (в девичестве Хмелевская) до свадьбы с будущей звездой бокса долго занималась танцами.

Супруга Александра Усика в январе 2024 года подарила мужу вторую дочь и четвертого по счету ребенка. Сейчас 36-летняя женщина может похвастаться апеттитной фигурой и пышными формами. Екатерина часто радует поклонников фотографиями в откровенных образах. Недавно она поразила подписчиков в соцсети шикарными длинными ножками.

Самые горячие фото Екатерины Усик

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