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Многодетный папа: как выглядят все четверо детей Усика и его любимой жены Екатерины (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Александр и Екатерина Усик в браке с 2009 года Новость обновлена 22 декабря 2024, 09:17
Александр и Екатерина Усик в браке с 2009 года. Фото Коллаж "Телеграфа"

Старшей дочери украинского боксера 14 лет

Главной поддержкой украинского боксера Александра Усика в Эр-Рияде во время боя с Тайсоном Фьюри стала его жена — Екатерина Хмелевская (в девичестве). Катя и Саша познакомились еще в школьные годы в Симферополе, а в 2009 году пара сыграла свадьбу.

Екатерина Усик остается главной поддержкой и опорой своему мужу. За все эти годы женщина подарила боксеру четверых детей. В 2010 году у супругов появилась дочь Елизавета, в 2013-м — сын Кирилл, в 2015-м — сын Михаил, а в январе 2024 года на свет появилась дочь Мария.

Как выглядят дети Александра Усика

В этом году старшей дочери чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, Елизавете Усик исполнилось 14 лет.

александр усик лиза усик
Фото: instagram.com/himomclub
катя усик лиза усик
Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Сыновья Александра также, как и их звездный отец, увлечены спортом. Особенно полюбился мальчишкам дзюдо, и они уже достигли успехов — завоевали золотые медали на соревнованиях.

екатерина усик кирилл усик михаил усик
Фото: instagram.com/usyk_kate1505
екатерина усик кирилл усик михаил усик
Фото: instagram.com/usyk_kate1505
лиза усик кирилл усик михаил усик
Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Самой младшей дочери Александра и Екатерины нет еще и года. Девочку назвали Марией и изредка мама делится снимками прекрасной малышки в социальных сетях.

екатерина усик мария усик
Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, после победы Усик продемонстрировал публике в Эр-Рияде настоящую саблю гетмана Ивана Мазепы, которую специально привезли из Украины на этот поединок. На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2, а также ознакомиться с итоговыми судейскими записками.

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#Дети #Александр Усик #Екатерина Усик #Екатерина Хмелевская