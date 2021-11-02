Анна Дзюба йде з гурту Artik & Asti

Солістка гурту Artik & Asti вирішила піти у вільне "плавання".

Ось уже 10 років у плейлистах мільйонів грають треки гурту Artik & Asti. "Девочка танцуй", "Грустный денс", "Истеричка" — тексти цих пісень знайомі багатьом. Проте більше фанати гурту не будуть насолоджуватися вокалом солістки в складі Artik & Asti — Ганни Дзюби. Артистка вирішила розпочати свою сольну кар’єру.

Про це повідомляється на офіційній сторінці гурту в Інстаграм.

Продюсер та виконавець Артем Умріхін офіційно підтвердив, що Ганна йде з колективу, зазначивши, що за час роботи разом вона з маленької дівчинки виросла у шикарну артистку. Зазначимо, що Артем вирішив, що солісткою його гурту буде Ганна, лише почувши її спів на випадковому відео.

"Наші шляхи розходяться і кожен іде своєю дорогою" — написав у соцмережі Умріхін, додавши, що Дзюба почне свій сольний шлях.

Також артист додав, що він продовжить писати музику та продюсувати гурт, але вже в оновленому складі, про який пообіцяв розповісти пізніше.

Зазначимо, що сама Ганна поки що ніяк не прокоментувала своє рішення піти з колективу, але свою сторінку в Інстаграмі закрила.

Гурт Artik & Asti

Гурт Artik & Asti стрімко увірвався у світ шоу-бізнесу у 2010 році, завоювавши глядачів оригінальним виконанням та нестандартними мотивами. Пісні колективу нікого не залишають байдужими. На рахунку у артистів 6 студійних альбомів, 17 кліпів та мільйони шанувальників.

Топові хіти гурту Artik & Asti

Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс

Artik & Asti — Она не я

Artik & Asti — Истеричка

Artik & Asti — Девочка танцуй

Раніше "Телеграф" писав, що солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька повідомила, коли фанатам чекати їх новий альбом, а також розповіла кілька "таємниць" про нього.