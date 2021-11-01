Рус

Солістка гурту KAZKA розповіла, коли вийде і чим здивує їхній новий альбом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
45
Група у процесі зйомок трьох відеоробіт на нові пісні. Новина оновлена 01 листопада 2021, 13:15
Група у процесі зйомок трьох відеоробіт на нові пісні.

На шанувальників музикантів чекають несподівані кавер-версії та кілька кліпів.

Українська група KAZKA всього за пару років вийшла на міжнародний рівень і стала популярною у всьому світі. Солістка колективу Олександра Зарицька пройшла досить складний шлях від учасниці різних талант-шоу до світової знаменитості.

Тепер у групи мільйони шанувальників не лише в Україні, а й за кордоном. Фанати з нетерпінням чекають на нові пісні та кліпи від KAZKA. В ексклюзивному інтерв’ю для "Телеграфа" Олександра Зарицька розповіла, коли на їхніх фанатів чекати від KAZKA нових хітів.

Співачка зізналася, що вже 5 листопада на всіх музичних платформах вийде їхній новий альбом, який називатиметься "SVIT". Зазначимо, що він вийде за два роки після попереднього.

"Ми два роки не випускали довгоочікуваного релізу, але не марнували часу" — розповіла Олександра.

У новий альбом від KАZKA "SVIT" увійдуть саундтреки до серіалів "KAZKA: Таємниця Чарголосу" та "Моя улюблена Страшка", а також дуети з українськими артистами: "Зірочка" з Тіною Кароль та "Поруч" з ALEKSEEV. Також артистка пообіцяла, що на фанів чекають нові треки та несподівані кавери на українські пісні.

KAZKA — Цілувати тобі [OST "Моя улюблена Страшко"]:

І бонус: гурт готує три нові кліпи.

Раніше "Телеграф" писав, що за час участі в проєкті "Танці з зірками" Олександра Зарицька дуже схудла, що неможливо не помітити.

Теги:
#KAZKA #Олександра Зарицька #Солістка KAZKA
Коронавірус
Харків
Люди просто задихаються: "Телеграф" побував у головній COVID-лікарні Харкова (фоторепортаж)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
Люди просто задихаються: "Телеграф" побував у головній COVID-лікарні Харкова (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Однією із проблем для українців може стати тарифне питання
Локдаун і тотальне подорожчання: що чекає на Україну в листопаді та чому
Дата публікації
Категорія
Національний авіаційний університет
Максим Луцький лобіює забудову НАУ його соратником: чому історія може закінчитися кримінальною справою
Дата публікації
Категорія
Жителям та гостям Києва краще вакцинуватися для свободи дій
Київ перейшов до "червоної" зони: що можна і що заборонено
Дата публікації
Категорія
У перші дні листопада буде тепло, але очікуються дощі
Як довго протримається тепла погода в Україні: прогноз на тиждень