Солістка гурту KAZKA розповіла, коли вийде і чим здивує їхній новий альбом

На шанувальників музикантів чекають несподівані кавер-версії та кілька кліпів.

Українська група KAZKA всього за пару років вийшла на міжнародний рівень і стала популярною у всьому світі. Солістка колективу Олександра Зарицька пройшла досить складний шлях від учасниці різних талант-шоу до світової знаменитості.

Тепер у групи мільйони шанувальників не лише в Україні, а й за кордоном. Фанати з нетерпінням чекають на нові пісні та кліпи від KAZKA. В ексклюзивному інтерв’ю для "Телеграфа" Олександра Зарицька розповіла, коли на їхніх фанатів чекати від KAZKA нових хітів.

Співачка зізналася, що вже 5 листопада на всіх музичних платформах вийде їхній новий альбом, який називатиметься "SVIT". Зазначимо, що він вийде за два роки після попереднього.

"Ми два роки не випускали довгоочікуваного релізу, але не марнували часу" — розповіла Олександра.

У новий альбом від KАZKA "SVIT" увійдуть саундтреки до серіалів "KAZKA: Таємниця Чарголосу" та "Моя улюблена Страшка", а також дуети з українськими артистами: "Зірочка" з Тіною Кароль та "Поруч" з ALEKSEEV. Також артистка пообіцяла, що на фанів чекають нові треки та несподівані кавери на українські пісні.

KAZKA — Цілувати тобі [OST "Моя улюблена Страшко"]:

І бонус: гурт готує три нові кліпи.

Раніше "Телеграф" писав, що за час участі в проєкті "Танці з зірками" Олександра Зарицька дуже схудла, що неможливо не помітити.