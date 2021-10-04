Солістка групи Kazka стрімко схудла заради партнера по "Танцях з зірками" (фото)

Артистка розповіла про причину свого схуднення.

Українська співачка гурту "Kazka" Олександра Заріцька після того, як стала учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками", скинула 12 кілограмів.

Про це свідчать фото артистки в Instagram.

За словами Олександри, вона схудла заради того, аби її партнеру по танцях Юрію Мєшкову було легше з нею працювати та робити підтримки. До того ж причиною втрати зайвих кіло став високий рівень активності під час підготовки до виступів на шоу.

На знімках із минулого року видно, що артистка була пишнішою, ніж зараз.

Заріцька під час відпочинку взимку 2020 показала фігуру

Ще восени 2020 року зірка була повнішою, ніж зараз

Зі слів співачки можна зрозуміти, що їй партнер по танцях неабияк припав до душі. Зірка каже, що Юрій — чоловік, про якого вона мріяла. На думку Олександри, Мєшков є тим, хто може захистити. Він також каже, що йому подобається Олександра та йому комфортно з нею працювати.

Варто відзначити, що Заріцька після чотирьох років навчання на юриста у 2014 вирішила кинути цю справу і переїхала в Одесу, аби змінити своє життя. За словами зірки, тоді вона схудла на 25 кілограмів, адже майже нічого не їла і постійно активно проводила час на вечірках. Тоді дівчину забезпечувала її бабуся, поки вона не працювала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з учасників проєкту "Танці з зірками" покинув шоу після пʼятого ефіру у неділю, 3 жовтня.