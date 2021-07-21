Солистка группы KAZKA выйдет на паркет "Танцев со звездами" в новом сезоне

Новый сезон популярного танцевального шоу "Танці з зірками" как раз в самом разгаре организации. Уже известны новый главный хореограф, которым стала танцовщица Алена Шоптенко, а также и первая звездная участница - певица Джамала.

Народная артистка Украины передала танцевальную эстафету участнику хип-хоп-группы "ТНМК" Олегу Михайлюте (Фагот), а тот в свою очередь пригласил к танцу - солистку группы KAZKA Александру Зарицкую.

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Зарицкая приняла эстафету и стала третьей участницей нового, пятого сезона "Танців з зірками". Девушка уже в ожидании начала проекта, так как очень хочет станцевать все виды танцев.

"Уверена, что новый сезон будет особенным" - признается Александра.

Челлендж #танціззіркамиchallenge исполнительница передала звезде украинского сериала "След", актеру Алексею Суровцеву.

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Напомним, что победительницей прошлого сезона шоу "Танці з зірками" стала певица Санта Димопулос, но она отдала свою победу сопернице, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной.