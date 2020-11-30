Объявлен победитель шоу "Танці з зірками"

В воскресенье, 29 ноября, прошел долгожданный женский суперфинал шоу «Танцы со звездами», который был посвящен Рождественским праздникам.

За первое место боролись певицы Юлия Санина, Надя Мейхер и Санта Димопулос. Однако, титул победительницы достался только одной.

Каждая пара исполнила по три танца - первый номер на проекте, самое любимое выступление зрителей и новый танец. По результатам судейских оценок, первую строчку турнирной таблицы заняла пара - Юля Санина и Дима Жук, получив 118 баллов. Однако, в суперфинале баллы судей не решают (как и всегда), кто победитель, тут важно зрительское голосование.

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Итак, по итогам голосования зрителей, которые целую неделю отдавали свои голоса за любимую пару, в проекте «Танцы со звездами» победили - Санта Димопулос и Макс Леонов. "Серебро" получила пара, которая лидировала по оценка судей весь суперфинал - Юлия Санина и Дима Жук.

Однако, Санта и Макс решили сделать этот сезон на сто процентов историческим и отдали свой кубок Юле и Диме. Итого, впервые в истории шоу "Танцев со звездами" - два победителя.

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Ну и заслуженная бронза, хотя наверное уже серебро, досталась - Надежде Мейхер и Кириллу Васюку.

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Отметим, что исполняя танцы за жизнь - кобре Саниной удалось перетанцевать пантеру Димопулос. Об этом говорит их разница в полученных баллах: у Юли - 118, а у Санты - 114.

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Суперфинал 7 сезона был по-настоящему звездным. Такие популярные артисты, как Dan Balan, Тина Кароль, MONATIK&Lida Lee&Nino Basilaya, DOROFEEVA, Анна Буткевич, Оля Цибульская и DSIDE BAND посетили легендарный паркет, исполнив свои хиты.

Также, "Телеграф" предлагает вспомнить победителей прошлых сезонов "Танцев со звездами".