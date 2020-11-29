«Танці з зірками»: вспоминаем всех победителей прошлых сезонов (видео)

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Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф

Совсем скоро, а именно вечером 29 ноября, состоится грандиозный финальный прямой эфир юбилейного 10 сезона шоу "Танцы со звездами", который обещает быть ярким и незабываемым.

В 14 выпуске за первое место в проекте будут бороться три замечательные украинские знаменитости - фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, экс-участницы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос.

И пока зрители застыли в ожидании имени победительницы, "Телеграф" предлагает вам вспомнить, кто победил в предыдущих выпусках телепроекта "Танцы со звездами".

"Танцы со звездами" 1 сезон, 2006 год: победитель - Владимир Зеленский

Владимир Зеленский танцевал в паре с хореографом Аленой Шоптенко.

"Танцы со звездами" 2 сезон, 2007 год: победительница - Лилия Подкопаева

Гимнастка Лилия Подкопаева была в паре с хореографом Сергеем Костецким.

"Танцы со звездами" 3 сезон, 2008 год: победитель - Марчин Мрочек

Польский актер и певец Марчин Мрочек выступал с Анной Пелипенко.

"Танцы со звездами" 4 сезон, 2011 год: победитель - Стас Шуринс

Певец Стас Шуринс танцевал в паре с Еленой Пуль.

"Танцы со звездами" 5 сезон, 2017 год: победительница - Наталья Могилевская

Исполнительница Наталья Могилевская была в паре с Игорем Кузьменко.

"Танцы со звездами" 6 сезон, 2018 год: победитель - Игорь Ласточкин

Юморист Игорь Ласточкин танцевал с хореографом Илоной Гвоздевой.

"Танцы со звездами" 6 сезон, 2019 год: победительница - Ксения Мишина

Актриса Ксения Мишина, которая принимает участие в проекте "Холостячка", танцевала с Евгением Котом.

Кто же станет новой победительницей 10 сезона проекта "Танцы со звездами-2020" - мы узнаем совсем скоро.

Следите за новостями о шоу на сайте "Телеграф".

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Танцы со звездами, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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