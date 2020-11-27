MONATIK, Ласточкин и DOROFEEVA: чем будет удивлять суперфинал "Танців з зірками"

В это воскресенье, 29 ноября, состоится 14 прямой эфир и женский суперфинал 10 сезона развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020".

Ранее сообщалось, что последний эфир сезона будет посвящен Рождественским праздникам, поэтому зрителей ждет много незабываемых сюрпризов. За желанную победу будут соревноваться три пары и каждая из них выполнит по три танца. Первый - с каким пришли на проект, второй - яркий танцевальный номер сезона и третий - новый танец.

Теперь стало известно, что к судьям проекта присоединятся сразу три звезды. Оценивать выступления участников по очереди будут MONATIK, Игорь Ласточкин и DOROFEEVA.

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Суперфинал 10 сезона будет по-настоящему звездный, ведь легендарный паркет посетят многие популярные артисты. Подарят свои яркие музыкальные выступления Dan Balan, Тина Кароль, MONATIK&Lida Lee&Nino Basilaya, DOROFEEVA, Анна Буткевич, Оля Цыбульская и DSIDE BAND.

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Кто же одержит победу в 10 сезоне шоу "Танцы со звездами-2020" - Юлия Санина, Надежда Мейхер или Санта Димопулос? Это мы узнаем уже в это воскресенье на телеканале "1+1".

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